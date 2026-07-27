Zmarł Gunther von Hagens. Jego ciało ma trafić na wystawę

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Niemiecki anatom Gunther von Hagens, wynalazca metody konserwacji ludzkich ciał po śmierci oraz twórca kontrowersyjnej wystawy „Body Worlds”, zmarł 24 lipca w wieku 81 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina oraz Instytut Plastynacji w Heidelbergu.

Gunther von Hagens w latach 70. opracował technikę polimerowej plastynacji, umożliwiającą trwałe zachowanie ludzkich ciał i narządów. Dzięki tej metodzie stał się znany na całym świecie, a jego wystawa „Body Worlds” – prezentująca prawdziwe ciała dawców zakonserwowane autorską techniką – wzbudzała ogromne zainteresowanie i kontrowersje.

Pierwsza ekspozycja odbyła się w Tokio w 1995 roku, a następnie była prezentowana w dziesiątkach krajów na całym świecie. Ekspozycję można było oglądać także w Polsce.

Wystawa Body Worlds Pulse w Warszawie (fot. Wojciech Olkusnik/East News)

Kontrowersyjna ekspozycja

Chociaż wszyscy dawcy ciał wyrażali zgodę na ich wykorzystanie po śmierci, von Hagens był wielokrotnie krytykowany za rzekome naruszanie godności ludzkiej. W 2021 roku wystawa „Body Worlds” została otwarta w Moskwie, gdzie spotkała się z protestami ze strony przedstawicieli ruchów religijnych oraz części opinii publicznej. Mimo wszczęcia kontroli przez rosyjskie władze, ekspozycja działała do zaplanowanego końca w styczniu 2022 roku - przypomina portal Meduza.

Po zdiagnozowaniu choroby Parkinsona w 2018 roku, von Hagens poprosił żonę, by po jego śmierci jego ciało również zostało poddane plastynacji i stało się częścią ekspozycji w Londynie. Jego dorobek naukowy i wystawy zmieniły sposób, w jaki społeczeństwo postrzega ludzkie ciało i śmierć.