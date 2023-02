W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zmarł po długotrwałej chorobie generał Pervez Musharraf, były prezydent i premier Pakistanu. Śmierć 79-letniego polityka potwierdziła pakistańska placówka dyplomatyczna w Abu Zabi.

Transparent z wizerunkiem Perveza Musharrafa / Rehan Khan / PAP/EPA

Musharraf został w 1998 roku szefem sztabu generalnego pakistańskiej armii, a następnie, rok później, przeprowadził zamach stanu, w wyniku którego objął stanowisko premiera. W latach 2001-08 sprawował funkcję prezydenta Pakistanu.

Jak podkreślił Reuters, Musharraf poparł amerykańską interwencję zbrojną w Afganistanie, będącą konsekwencją zorganizowanych przez Al-Kaidę zamachów terrorystycznych na Światowe Centrum Handlu (World Trade Center) w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku.

W 2007 roku Musharraf złożył wizytę w Polsce.

Musharraf zrezygnował z prezydentury w 2008 roku i wyjechał do Londynu. Kilka lat później wydano nakaz areszotwania go w związku z podejrzeniem o współudział w zamordowaniu byłej premier Pakistanu Benzair Bhutto.

W 2013 roku Musharraf wrócił do kraju, jednak trafił do aresztu domowego. Sąd uznał go winnym m.in. śmierci Bhutto. W 2014 roku oskarżono go o zdradę stanu, w związku z zawieszeniem konstytucji w 2007 roku.

W 2016 roku Musharraf otrzymał zgodę na wyjazd do Dubaju na leczenie. Trzy lata później sąd w Peszawarze skazał go na karę śmierci.