Złoto jedzie z USA do Europy. Banki centralne masowo relokują rezerwy

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W ostatnich miesiącach światowe rynki finansowe obserwują rosnącą aktywność banków centralnych w zakresie relokacji rezerw złota – informuje BBC. Najnowszym przykładem jest decyzja centralnego banku Holandii, który potwierdził przeniesienie 86 ton złota z USA i Kanady do Londynu. Oficjalnym powodem tej operacji jest chęć zwiększenia odporności kraju na potencjalne kryzysy oraz zapewnienie, że rezerwy będą łatwo dostępne w sytuacjach nadzwyczajnych.

Holenderski bank centralny podkreślił, że relokacja złota ma związek z narastającą niepewnością geopolityczną. W obliczu rosnących napięć na świecie, zarówno na płaszczyźnie handlowej, jak i militarnej, coraz więcej państw decyduje się na bliższe ulokowanie swoich rezerw. Złoto, od wieków uznawane za bezpieczną przystań, zyskuje na znaczeniu jako strategiczny zasób, który może zostać szybko wykorzystany w razie kryzysu.

Trend ogólnoeuropejski: Francja i Niemcy również relokują rezerwy

Holandia nie jest odosobniona w swoich działaniach. W ostatnich latach podobne decyzje podjęły inne europejskie potęgi. Francja zdecydowała się na przeniesienie swoich rezerw złota z USA do kraju, natomiast Niemcy w ciągu kilku lat zakończyły transfer ponad 216 ton kruszcu z Nowego Jorku i Paryża do własnych skarbców. Te działania wpisują się w szerszy trend, który jest odpowiedzią na wzrost nieprzewidywalności na światowych rynkach.

Nowym miejscem przechowywania holenderskiego złota stały się skarbce Banku Anglii w Londynie. To właśnie brytyjska stolica od lat uchodzi za najważniejsze centrum handlu złotem na świecie. Pod jej ulicami, w pilnie strzeżonych podziemiach, znajduje się około 400 tysięcy sztabek o łącznej wartości przekraczającej 200 miliardów funtów. Wybór Londynu nie jest przypadkowy – w razie kryzysu umożliwia on szybkie przeprowadzenie transakcji kupna lub sprzedaży złota.

Według danych Światowej Rady Złota, w ostatnich czterech latach banki centralne na całym świecie kupowały średnio 1000 ton złota rocznie, co stanowi dwukrotność średniej z poprzedniej dekady. To efekt nie tylko obaw przed kryzysami, ale także rosnącej świadomości w zakresie zarządzania aktywami rezerwowymi. Eksperci podkreślają, że złoto jest postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością walutową.

Jak przenosi się złoto?

Operacje przenoszenia złota są owiane tajemnicą i wymagają najwyższych standardów bezpieczeństwa. Część rezerw jest przenoszona fizycznie, a część – poprzez transakcje księgowe, polegające na sprzedaży złota w jednym miejscu i natychmiastowym zakupie w innym. Firmy specjalizujące się w takich operacjach, jak Brink’s Global Services, odnotowują wzrost zapotrzebowania ze strony banków centralnych. Koszty związane z przechowywaniem złota w kraju obejmują inwestycje w infrastrukturę, zabezpieczenia i ubezpieczenia, co dla mniejszych państw może być znaczącym obciążeniem.

W ostatnich latach cena złota osiągała historyczne szczyty, przekraczając w styczniu 2026 roku poziom 5 000 dolarów za uncję. Wzrost wartości kruszcu napędzany jest nie tylko przez działania banków centralnych, ale również przez inwestorów indywidualnych, którzy w czasach niepewności szukają bezpiecznych przystani dla swoich oszczędności. Złoto, dzięki swojej rzadkości i uniwersalnej akceptacji, pozostaje jednym z najpewniejszych aktywów inwestycyjnych.