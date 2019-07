Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim będzie głosować przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej - poinformowali Zieloni w środę wieczorem na Twitterze po spotkaniu grupy z Niemką w Brukseli.

Ursula von der Leyen nie może liczyć na poparcie Zielonych / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Na ten temat wypowiedziała się liderka Zielonych Ska Keller. Oświadczenia Ursuli von der Leyen były rozczarowujące. Nie usłyszeliśmy żadnej konkretnej propozycji, czy to w sprawie praworządności, czy klimatu. Zostaliśmy wybrani z mandatem do wprowadzania zmian i nie widzimy, że te zmiany byłyby możliwe z tą kandydatką - powiedziała cytowana w komunikacie.



Brak poparcia Zielonych oznacza, że von der Leyen będzie trudniej zdobyć wymaganą większość w PE, która pozwoliłaby jej na zostanie szefową Komisji Europejskiej. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu w PE w Strasburgu.



Jak dodała Keller, przewodniczący KE musi być strażnikiem praworządności i wartości europejskich. Ursula von der Leyen unikała naszych pytań o praworządność i demokrację w Europie. Jest to poważna wada w kontekście jednego z głównych pytań, przed którymi stoi UE - napisała.



Zdaniem innego lidera frakcji Philippe'a Lambertsa, von der Leyen ignoruje kryzys klimatyczny, "a nawet chce dążyć do niższych celów klimatycznych, niż wcześniej uzgodniono w Parlamencie Europejskim".



Pani von der Leyen nie jest po prostu przewodniczącą Komisji, którą grupa Zielonych może poprzeć. Twierdzimy, że wyborcy zasługują na demokratyczny i przejrzysty proces, jeśli chodzi o wybór przewodniczącego Komisji. Proces kandydata wiodącego nie był respektowany, co jest zdradą europejskiego elektoratu - zaznaczył.