Zginął na oczach 23 tys. osób. Tragedia przed meczem

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Podczas uroczystości poprzedzającej mecz futbolu amerykańskiego w San Antonio doszło do tragicznego wypadku. Członek Sił Powietrznych USA zginął podczas pokazu zjazdu na linie z sufitu Alamodome. Wydarzenie miało uhonorować żołnierzy i weteranów, jednak zakończyło się dramatem na oczach 23 tysięcy widzów.

Do wypadku doszło w sobotni wieczór, tuż przed rozpoczęciem spotkania pomiędzy drużynami Navy a University of Texas at San Antonio (UTSA). Na trybunach zasiadło ponad 23 tysiące kibiców. W ramach ceremonii Salute to Armed Forces and Veterans Night czterech żołnierzy miało zademonstrować zjazd na linie z wysokości ponad 50 metrów.

Świadkowie relacjonują, że już podczas występu zauważyli, iż jeden z uczestników zjazdu zaczął gwałtownie przyspieszać.

Kiedy orkiestra zaczęła grać, nagle zobaczyliśmy, jak ktoś spada - opowiada Adrian Corey, jeden z obecnych na stadionie kibiców.

Ksiądz zginął podczas mszy. Runął na niego potężny krzyż Do ogromnej tragedii doszło w ekwadorskim mieście Guayaquil. Ojciec Patricio Alfredo Sánchez Molinari zmarł po tym, jak w trakcie mszy świętej spadł na niego wielki krzyż.

Natychmiastowa akcja ratunkowa

Na miejsce błyskawicznie przybyli ratownicy medyczni oraz straż pożarna. Rzecznik straży pożarnej w San Antonio Joe Arrington poinformował, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godziny 19:00 czasu lokalnego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala z ciężkimi obrażeniami zagrażającymi życiu.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, żołnierz zmarł w szpitalu. Jak podaje rzecznik bazy Nellis Air Force Base w Nevadzie, zmarły służył w 6. Eskadrze Szkolenia Bojowego.

Na razie nie ujawniono personaliów zmarłego żołnierza. Trwa dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności tragicznego wypadku.