Ksiądz zginął podczas mszy. Runął na niego potężny krzyż

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Do ogromnej tragedii doszło w ekwadorskim mieście Guayaquil. Ojciec Patricio Alfredo Sánchez Molinari zmarł po tym, jak w trakcie mszy świętej spadł na niego wielki krzyż.

Tragiczny wypadek podczas mszy świętej

Ekwadorskie media poinformowały, że ojciec Patricio Alfredo Sánchez Molinari, proboszcz kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zmarł w sobotę po tragicznym wypadku w czasie mszy.

Kapłan zginął po tym, jak krzyż osadzony w ścianie prezbiterium oderwał się i spadł na niego.

Do tragedii doszło, gdy kapłan odprawiał swoją codzienną mszę, którą transmitował na żywo na swoim profilu.

Tragiczny wypadek został zarejestrowany na wideo i miał miejsce około 27. minuty transmisji, wywołując poruszenie wśród wiernych, którzy śledzili transmisję na żywo - informują lokalne media.

Komunikat archidiecezji

Archidiecezja Guayaquil w wydanym komunikacie potwierdziła śmierć księdza.

„Informujemy, że nasz drogi o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR – który pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Perpetuo Socorro) w Wikariacie Centralnym – odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą” - napisano w komunikacie.