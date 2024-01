Na wniosek Rosji w czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozbitego pod Biełgorodem samolotu Ił-76 - podał amerykański "The Washington Post".

Miejsce katastrofy / AA/ABACA / PAP

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow wcześniej w środę zażądał zwołania posiedzenia tego samego dnia, ale Francja, która przewodniczy Radzie, zapowiedziała, że sesja odbędzie się w czwartek o godz. 17 (22 GMT).

Ukraiński portal RBK-Ukraina podał tymczasem, powołując się na źródła w biurze prezydenta i we władzach regionalnych, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał czwartkowy wyjazd do regionów w środkowej części kraju oraz wydarzenia z okazji jego urodzin. Prezydent zmienił swój harmonogram do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia pod Biełgorodem.



W obwodzie biełgorodzkim w Rosji, który sąsiaduje z Ukrainą, rozbił się w środę samolot Ił-76. Strona ukraińska podała, że przewoził on pociski rakietowe S-300. Władze rosyjskie twierdzą zaś, że na pokładzie było 65 ukraińskich jeńców wojennych, a samolot zestrzelili Ukraińcy.



Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) oświadczył, że Ukraina nie wie, kto znajdował się w rozbitym w Rosji samolocie Ił-76, i nie została poinformowana - jak zazwyczaj - o możliwym transporcie jeńców do wymiany drogą powietrzną.



We wtorek Ukraina i Rosja miały przeprowadzić wymianę jeńców. Rosjanie oświadczyli, że nie doszło do niej, gdyż samolot z 65 ukraińskimi jeńcami wojennymi na pokładzie został zestrzelony przez Ukraińców.