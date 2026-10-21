Zełenski w Fox News: Jestem gotowy na zamrożenie wojny na linii frontu

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, że zgodziłby się na porozumienie pokojowe z Rosją, które zamroziłoby wojnę na obecnej linii frontu. Podkreślił, że jest to realistyczna droga do zakończenia konfliktu.

Ukraiński prezydent dodał w rozmowie z Brianem Kilmeade z Fox News, że zawieszenie broni powinno być punktem wyjścia, a następnie powinny odbyć się rozmowy, na których omawiano by gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA.

Najważniejszy jest pokój, a pokój musi być poparty bezpieczeństwem - zaznaczył.

Zełenski podkreślił, że Ukraina powinna być na każdym spotkaniu dotyczącym wojny z Rosją i negocjacji pokojowych. Dodał, że państwa europejskie też powinny uczestniczyć w rozmowach.

Zełenski wskazuje na Europę

Swoje spotkanie w Oslo z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem Zełenski określił jako „konstruktywne” i powiedział, że Kijów jest gotowy do dalszych działań dyplomatycznych.

Ważne jest, aby prowadzić negocjacje w formacie trójstronnym z udziałem moim, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina - stwierdził Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji i zaznaczył, że w proces negocjacji powinny być także zaangażowane państwa europejskie.

Podziękował też stronie amerykańskiej za przywrócenie wymiany danych wywiadowczych i wyraził nadzieję na szybkie zniesienie ograniczeń dotyczących usług satelitarnych Starlink oraz Starshield.

Rozmowy w Oslo

Zełenski we wtorek uczestniczył w Oslo w rozmowach z Witkoffem, przywódcami Finlandii i Norwegii oraz przedstawicielami Unii Europejskiej i NATO. Negocjacje dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, planu jej powojennej odbudowy gospodarczej oraz przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie.

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