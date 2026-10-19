Zełenski: Są opóźnienia w dostawach wyposażenia z USA

RMF24

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że część uzgodnień politycznych z USA nie została wdrożona, a dostawy niezbędnego wyposażenia wojskowego są opóźnione. W obliczu nasilających się rosyjskich ataków polecił swojemu zespołowi natychmiastowe działania i pilne kontakty z partnerami, aby przyspieszyć dostawy systemów obrony powietrznej.

Brakuje pocisków przechwytujących

Minister obrony Ukrainy, minister spraw zagranicznych oraz zespół Biura Prezydenta otrzymali zadanie natychmiastowego kontaktu z zagranicznymi partnerami, którzy mogą wesprzeć ukraińską obronę powietrzną.

Jak podkreślił Zełenski, opóźnienia dotyczą szczególnie dostaw pocisków do systemów Patriot, które są kluczowe w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych.

Obecnie Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie 12 pocisków przechwytujących miesięcznie – to cztery razy mniej niż za czasów administracji Joego Bidena.

Rosja wykorzystuje słabość Zachodu

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha uważa, że teraz kluczowe jest zarówno ograniczenie dochodów Rosji z wojny, jak i zapewnienie Ukrainie nieprzerwanych dostaw systemów obrony powietrznej. Jego zdaniem „Moskwa otrzymała powody, by wierzyć, że może osiągnąć swoje cele”.

„Może odrzucać działania na rzecz deeskalacji, nadal wystrzeliwać pociski balistyczne, a jednocześnie korzystać z łagodzenia sankcji lub opóźnień we wprowadzaniu ograniczeń gospodarczych. Tymczasem Ukraina napotyka na przeszkody w pozyskiwaniu pocisków przechwytujących, niezbędnych do ochrony ludności cywilnej. Decyzje te mają bezpośrednie konsekwencje w terenie” - przekazał na platformie X.

Europa na rozdrożu – czas na zdecydowane działania

Brytyjski „Daily Telegraph” wprost apeluje do krajów europejskich o mobilizację i wypełnienie luki po USA. Dziennik sugeruje, że Europa powinna wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować zakup niezbędnej broni dla Ukrainy.

Zełenski tymczasem zapowiedział dodatkową naradę z udziałem wszystkich kluczowych ministrów i doradców. Liczymy na konkretne rezultaty – podkreślił prezydent.

