Zełenski: Są opóźnienia w dostawach wyposażenia z USA

Brakuje pocisków przechwytujących
Minister obrony Ukrainy, minister spraw zagranicznych oraz zespół Biura Prezydenta otrzymali zadanie natychmiastowego kontaktu z zagranicznymi partnerami, którzy mogą wesprzeć ukraińską obronę powietrzną.
Jak podkreślił Zełenski, opóźnienia dotyczą szczególnie dostaw pocisków do systemów Patriot, które są kluczowe w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych.
Obecnie Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie 12 pocisków przechwytujących miesięcznie – to cztery razy mniej niż za czasów administracji Joego Bidena.
Rosja wykorzystuje słabość Zachodu
Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha uważa, że teraz kluczowe jest zarówno ograniczenie dochodów Rosji z wojny, jak i zapewnienie Ukrainie nieprzerwanych dostaw systemów obrony powietrznej. Jego zdaniem „Moskwa otrzymała powody, by wierzyć, że może osiągnąć swoje cele”.
„Może odrzucać działania na rzecz deeskalacji, nadal wystrzeliwać pociski balistyczne, a jednocześnie korzystać z łagodzenia sankcji lub opóźnień we wprowadzaniu ograniczeń gospodarczych. Tymczasem Ukraina napotyka na przeszkody w pozyskiwaniu pocisków przechwytujących, niezbędnych do ochrony ludności cywilnej. Decyzje te mają bezpośrednie konsekwencje w terenie” - przekazał na platformie X.
Europa na rozdrożu – czas na zdecydowane działania
Brytyjski „Daily Telegraph” wprost apeluje do krajów europejskich o mobilizację i wypełnienie luki po USA. Dziennik sugeruje, że Europa powinna wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa, by sfinansować zakup niezbędnej broni dla Ukrainy.
Zełenski tymczasem zapowiedział dodatkową naradę z udziałem wszystkich kluczowych ministrów i doradców. Liczymy na konkretne rezultaty – podkreślił prezydent.