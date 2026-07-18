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Zełenski rozważa dymisję Syrskiego. Powodem trwające protesty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (20:58)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy armii ukraińskiej i zwolnienie z tej funkcji generała Ołeksandra Syrskiego w związku z trwającymi protestami - podał w sobotę „Financial Times”, powołując się na źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie.

Zełenski rozważa dymisję Syrskiego. Powodem trwające protesty
Ołeksandr Syrski, fot. ABACA /East News
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma rozważać odwołanie generała Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy armii.
  • Według „Financial Times” decyzja ma być związana z trwającymi protestami.
  • Na razie nie zapadła oficjalna decyzja, a doniesienia opierają się na nieoficjalnych informacjach.
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Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego dziennika do zwolnienia Syrskiego ze stanowiska mogłoby dojść w przypadku znalezienia kandydata na jego miejsce. Warunkiem byłoby sprawne przekazanie dowodzenia, bez negatywnych skutków dla działań na linii frontu.

Według „FT” konflikt między naczelnym dowódcą armii a ministrem obrony Mychajłem Fedorowem był jedną z przyczyn dymisji tego ostatniego 14 lipca wraz z wymianą rządu premierki Julii Swyrydenko. Odejście Fedorowa ze stanowiska spowodowało masowe protesty społeczne w Ukrainie, przede wszystkim w Kijowie oraz w większych miastach takich jak Lwów, Odessa i Charków.

Jako minister obrony Fedorow zyskał dużą popularność dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych sposobów prowadzenia wojny z Rosją oraz działaniom na rzecz zmiany skorumpowanego systemu zakupów zbrojeniowych i wprowadzeniu przetargów w przypadku większości zamówień.

Na sobotę i niedzielę zaplanowane są konsultacje prezydenta Ukrainy z dowódcami wojskowymi dotyczące dalszych działań w związku ze zmianami w rządzie i ich konsekwencjami - poinformował „FT”.

Syrski pełni funkcję naczelnego dowódcy armii ukraińskiej od lutego 2024 roku, gdy ze stanowiska został zwolniony generał Walerij Załużny, który następnie objął funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

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W Kijowie odbył się wielotysięczny protest przeciwko odwołaniu ministra obrony Mychajła Fedorowa. Uczestnicy domagali się jego przywrócenia oraz dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego.

Demonstranci skandowali hasła: „Przestańcie wszystko niszczyć”, „Fedorow naszym ministrem obrony”, „Hańba”, „Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy”, „Przywrócić Fedorowa”, „Dymisja dla Syrskiego”, „Syrski to diabeł”, „Władza to naród”, „Nie jest nam wszystko jedno”.

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Konflikt Fedorowa z Syrskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał powiedzieć podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow jest skonfliktowany z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać. 

Sam Fedorow potwierdził, że nie będzie ministrem obrony w nowym rządzie Serhija Koreckiego. Dziś przekazał też, że odrzucił propozycję Zełenskiego, by być doradcą prezydenta.

Już po swojej dymisji Fedorow potwierdził, że jest skonfliktowany z Syrskim. Dodał, że wszystkie inicjatywy proponowane przez niego i jego zespół były blokowane przez generała.

„Jeśli chcemy zwyciężyć asymetrycznie, z minimalnymi stratami, powinniśmy zmienić naczelnego dowódcę i szefa Sztabu Generalnego” – powiedział Fedorow podczas briefingu dla dziennikarzy.

Według Fedorowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie stanął jeszcze po stronie generała Syrskiego. Myślę, że prezydent słyszy naród ukraiński. I mam nadzieję, że ta sytuacja będzie poprawiona – powiedział były minister obrony.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wołoldymyr Zełenski

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