„Zdradziecki atak na Włochów”. Meloni ma problem, chcą przedwczesnych wyborów

RMF24

Porażka koalicji rządzącej premierki Włoch Giorgii Meloni w Izbie Deputowanych. Propozycja zmian w ordynacji wyborczej została odrzucona – informuje agencja Ansa. Głosowanie było tajne, a po jego zakończeniu opozycja zaapelowała o przeprowadzenie wcześniejszych wyborów.

Sprzeciw w koalicji

Obóz rządzący przegrał głosowanie stosunkiem 187 do 188.

Premierka Meloni przed głosowaniem krytykowała decyzję o jego utajnieniu. Jak poinformował portal Euronews, wstępne szacunki wskazują na to, że około 30 posłów większości albo nie zastosowało się do partyjnej rekomendacji głosowania „za”, albo w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu.

Atmosfera w parlamencie była napięta. Jak podał portal RAI News, po tym, gdy większość odrzuciła wniosek opozycji o zawieszenie obrad - złożony w związku z tym, że członkowie partii Futuro Nazionale Roberta Vannacciego nagrywali głosowanie w kabinach, aby udokumentować swoje poparcie dla rządu - kilku deputowanych Partii Demokratycznej, Ruchu Pięciu Gwiazd oraz Sojuszu Zielonych i Lewicy (AVS) zajęło ławy rządowe.

Dlaczego propozycja reformy wywołała sprzeciw?

Opozycja zarzuca rządzącej koalicji, że dąży do zmiany systemu wyborczego w obawie przed porażką w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Jej zdaniem reforma ma ograniczyć ryzyko utraty władzy – przekazała Ansa.

Po czterech latach rząd chce zmienić zasady gry. Bracia Włosi i Giorgia Meloni przypuścili zdradziecki atak na Włochów, przedstawiając fałszywą poprawkę dotyczącą preferencji – ocenił były premier i lider Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte, cytowany przez Ansę.

Rządzący chcieli premii za zwycięstwo

Projekt zmian został zgłoszony przez Braci Włochów (FdI) wspólnie z ugrupowaniami Noi Moderati i Unii Centrum (UDC). Według jego autorów reforma miała zwiększyć stabilność rządów – podała hiszpańska agencja EFE.

Nowelizacja zakładałaby zastąpienie obecnego systemu wyborczego, będącego połączeniem ordynacji większościowej i proporcjonalnej, systemem reprezentacji proporcjonalnej z tzw. premią mandatową dla koalicji lub listy, która uzyska co najmniej 42 proc. głosów. Rozwiązanie to miałoby zapewnić zwycięskiemu ugrupowaniu dodatkowe mandaty i ułatwić utworzenie stabilnej większości w parlamencie.