​Zbiegły turecki gangster od miesiąca publikuje w internecie filmy, w których oskarża czołowych polityków Turcji i członków ich rodzin między innymi o zabójstwa na zlecenie, przemyt narkotyków i korupcję. Filmy oglądają miliony Turków, a władza nie wie co robić.

49-letni Sedat Peker był prominentnym członkiem tureckiej mafii w latach 90. Stawał wielokrotnie przed sądem, był nawet skazywany, ale nie na długo. Sytuacja zmieniła się w 2005 roku, kiedy został zatrzymany podczas tzw. Operacji Motyl. W 2007 roku został skazany na 14 lat więzienia za szereg przestępstw, w tym za stworzenie i kierowanie grupą przestępczą. Został jednak zwolniony w 2014 roku. Wydawało się, że może liczyć na przychylność rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Pod koniec 2019 roku uciekł jednak z kraju, gdy ministerstwo spraw wewnętrznych wszczęło kolejne dochodzenie w sprawie jego gangu.

Wideo youtube

Gdzie teraz jest Peker? Dokładnie nie wiadomo. On sam utrzymuje, że w Dubaju. Na początku maja opublikował pierwszy film na YouTubie. Było to zaledwie kilka tygodni po tym, jak tureckie służby zatrzymało blisko 50 osób powiązanych z jego gangiem. Potem zaczął publikować kolejne.

Morderstwa, przemyt i powiązania z mafią

Peker w swoich filmach oskarża rządzącą AKP o zdradę, a także opisuje szeroką współpracę między gangsterami a wysokimi urzędnikami tureckimi. Poważne oskarżenia skierował przeciwko Mehmetowi Agarowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych. Peker powiedział, że polityk był zamieszany w zabójstwo Ugura Mumcu w 1993 roku. Dziennikarz śledczy zginął wtedy w eksplozji bomby podłożonej pod jego samochód.

Gangster oskarżył także syna Megmeta, Tolgę Agara, deputowanego tureckiego parlamentu. Peker stwierdził, że Tolga Agar zgwałcił i zamordował kazachską dziennikarkę Jeldanę Kacharman. Ciało 21-latki zostało znalezione w marcu 2019 roku. Jej śmierć została uznana za samobójstwo przez powieszenie, ale według Pekera władze zacierały ślady. Dziennikarze, którzy wrócili do sprawy śmierci Kacharman wskazują, że raport z sekcji zwłok faktycznie może wskazywać, że kobieta została powieszona już po swojej śmierci.

Wideo youtube

49-latek oskarżył także Erkhama Yildrima, syna byłego premiera Binaliego Yildrima, o stworzenie i prowadzenie siatki przemytu kokainy z Ameryki Południowej. Wskazywał m.in., że syn polityka latał w tym celu na początku roku do stolicy Wenezueli, Caracas. Były premier zaprzeczył jednak tym doniesieniom, twierdząc, że jego syn przekazywał Wenezuelczykom dostawy maseczek.

Gangster przyznał także, że na zlecenie polityków AKP organizował napady na redakcje, a jego współpracownicy grozili naukowcom, którzy wzywali do zakończenia konfliktu z Partią Pracujących Kurdystanu.

Najgłośniejsze były jednak oskarżenia kierowane wobec Sulejmana Soylu, ministra spraw wewnętrznych i bliskiego współpracownika Recepa Tayyipa Erdogana. Peker zapewnia, że Soylu najpierw go chronił przed nieprzyjaznymi mu frakcjami w AKP, a następnie ostrzegł go przed akcją służb, co pozwoliło gangsterowi na ucieczkę z Turcji.

Możliwy kryzys polityczny

Filmy Pekera oglądają miliony Turków. Przekazywane przez niego informacje mocno oddziałują na politykę. Według badań firmy Metropoll, notowania AKP spadły do 27 proc., a prezydenta Erdogana do 40 proc. Opozycja już domaga się dymisji Soylu, a sam minister spraw wewnętrznych musiał zaprzeczać oskarżeniom. Soylu nazywa działania gangstera "międzynarodową operację" wymierzoną w Turcje. Żąda, by Peker wrócił do kraju i stanął przed sądem.

Oskarżenia jak na razie nie dotknęły bezpośrednio prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, o którym Peker mówi "brat Tayyip". Sam Erdogan jednak nie był w stanie przemilczeć oskarżeń. W jednym ze swoich przemówień powiedział, że AKP i rząd "zrobił wszystko, by zaprowadzić pokój w całym kraju". Dzięki naszym staraniom, wyeliminowaliśmy organizacje przestępcze, która nawiedzały nasz kraj - mówił.

24 maja tureckie władze zatrzymały Attilę Pekera, brata Sedata. Zbiegły gangster w jednym z filmów przyznał bowiem, że poprosił brata o zamordowanie dziennikarza w 1996 roku. Kutlu Adaly został zastrzelony w pobliżu swojego domu na Cyprze Północnym. Sedat Peker nie zamierza jednak przestać publikować kolejnych filmów.