Co najmniej jedna osoba nie żyje po zawaleniu się mostu łączącego dwie miejscowości w pobliżu Tuluzy na południu Francji. Do rzeki wpadła ciężarówka i dwa samochody osobowe. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Metalowa konstrukcja łączący Mirepoix-sur-Tarn i Bessieres, ok. 25 km na północny wschód od Tuluzy, runął do rzeki Tarn około godziny 8.10 rano.



Wskutek zawalenia się mostu do rzeki wpadł samochód ciężarowy i dwa osobowe. Zginął 15-latek podróżujący jednym z pojazdów.



Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w którą zaangażowani są nurkowie i 80 strażaków. Służby nie wykluczają kolejnych ofiar. Region patrolują dwa śmigłowce. Wiele osób uznaje się na razie za zaginione.



Według dziennikarzy regionalnego dziennika "La Depeche du Midi" na most wjechała ciężarówka o wadze przekraczającej dopuszczalny limit.



Most o długości 152 metrów i szerokości 5 metrów został wybudowany w 1935 roku, a odnowiony w 2003 roku przez radę departamentu Haute-Garonne. Lokalne władze zapewniają, że konstrukcja przeprawy była regularnie kontrolowana, a wypadek tłumaczą "ogromnym porannym ruchem na moście".



We Francji znajduje się 200-250 tys. mostów. Według wstępnych szacunków służb ok. 30 proc. z nich wymaga remontu.