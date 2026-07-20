Zaskoczenie na Węgrzech. Słynna szachistka nie chce fotela prezydenta

RMF24

Mistrzyni szachowa Judit Polgar odrzuciła w poniedziałek propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. „Nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu” – uzasadniła odmowę. Jej kandydaturę zaproponował w niedzielę premier Peter Magyar.

„Uważam za zaszczyt mojego życia, że zostałam zaproszona na stanowisko prezydenta republiki. Jestem za to niezmiernie wdzięczna” – rozpoczęła Polgar swój wpis na Facebooku. Zapewniła, że docenia gest premiera, który „pomimo decydującej siły parlamentarnej swojej partii, poprosił niezależnego, bezpartyjnego kandydata” o objęcie urzędu głowy państwa.

„Jednocześnie nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu, dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia” - oświadczyła szachistka.

Podkreśliła, że „będzie wspierać nowego i niezależnego prezydenta wszelkimi możliwymi sposobami w realizacji wyznaczonych celów”.

Wakat na stanowisku prezydenta Węgier

Były prezydent Tamas Sulyok, wybrany głosami Fideszu, ugrupowania byłego premiera Viktora Orbana, ogłosił w sobotę podpisanie 17. poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go ze stanowiska. Od poniedziałku obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca węgierskiego parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nową głowę państwa w ciągu 30 dni.

Posłowie partii TISZA mają w parlamencie większość konstytucyjną 141 ze 199 głosów.

Wybitna szachistka

Premier ogłosił w niedzielę, że na urząd prezydenta kraju zamierza nominować utytułowaną szachistkę Judit Polgar. W poniedziałek przewodnicząca frakcji TISZA w parlamencie Andrea Bujdoso podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę.

Nazwisko Judit Polgar od dziesięcioleci jest synonimem talentu i wytrwałości. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii przez 26 lat nieprzerwanie prowadziła w światowym rankingu kobiet, a jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce zawodniczek w absolutnym rankingu światowym – oświadczył Magyar, rekomendując w niedzielę szachistkę na urząd prezydenta.

Polgar zakończyła karierę sportową ponad 10 lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swoją fundację działa też na rzecz edukacji i równych szans. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej.