Szach-mat w węgierskiej polityce. Premier chce, by legendarna mistrzyni została prezydentem

RMF24

Premier Peter Magyar ogłosił, że zamierza nominować Judit Polgar, jedną z najwybitniejszych szachistek w historii, na urząd prezydenta Węgier. Polgar nie była dotąd związana z żadną partią ani nie pełniła funkcji publicznych.

Nowy rozdział po odejściu Tamasa Sulyoka

Węgry stoją przed zmianą prezydenta. Premier Peter Magyar zapowiedział, że dziś spotka się z Judit Polgar. Wyraził nadzieję, że przyjmie ona nominację na to stanowisko.

Mam nadzieję, że uczyni mi wielki zaszczyt – podkreślił szef rządu.

Polgar miałaby zastąpić Tamasa Sulyoka, który został usunięty z urzędu przez parlament. Sulyok, polityczny sojusznik byłego premiera Viktora Orbana, w sobotę podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji. Pierwotnie miała trwać do marca 2029 roku.

Prezydentura bez politycznych powiązań

Na Węgrzech prezydent pełni głównie funkcję reprezentacyjną, choć ma także prawo kierować ustawy przyjęte przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Głowę państwa wybiera parlament, w którym partia Magyara – TISZA – dysponuje większością dwóch trzecich głosów.

Premier Magyar już wcześniej zapowiadał, że nowy prezydent zostanie wybrany przed 20 sierpnia.

Stanowisko partii TISZA jest takie, że prezydent wolny od przeszłości i zaangażowania w politykę partyjną najlepiej reprezentowałby jedność Węgier – napisał Magyar na Facebooku.

Judit Polgar – szachowa legenda na politycznej scenie

Judit Polgar to pięciokrotna mistrzyni olimpijska, która podczas swojej kariery pokonała takich mistrzów świata jak Garri Kasparow, Anatolij Karpow czy Władimir Kramnik.

„Przez dekady Judit Polgar symbolizowała talent i wytrwałość. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii, przez 26 kolejnych lat prowadziła w światowym rankingu kobiet i jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych szachistów na świecie” – podkreślił Magyar.

Polgar zakończyła swoją aktywną karierę ponad dziesięć lat temu, ale nadal promuje szachy i działa na rzecz edukacji oraz równych szans poprzez swoją fundację. Do tej pory nie pełniła żadnej funkcji politycznej.