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Zaskakująca wypowiedź Łukaszenki. „Trump nie powinien narzucać Ukrainie, co ma robić”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (18:50)

Alaksandr Łukaszenka odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa na temat konieczności wyboru nowego prezydenta Ukrainy. Przywódca Białorusi podczas wizyty w obwodzie witebskim podkreślił, że to nie Stany Zjednoczone, a naród ukraiński powinien decydować o swojej przyszłości.

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Zaskakująca wypowiedź Łukaszenki. „Trump nie powinien narzucać Ukrainie, co ma robić”
Alaksandr Łukaszenka (fot: RAMIL SITDIKOV) /AFP/East News
  • Alaksandr Łukaszenka podkreślił, że decyzja o wyborze nowego prezydenta Ukrainy należy wyłącznie do narodu ukraińskiego.
  • W ten spsób odniósł się do słów Donalda Trampa o tym, że Ukraina powinna mieć nowego przeydenta.
  • Co jeszcze powiedział białoruski przywódca?
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Łukaszenka w rozmowie z dziennikarzami skomentował słowa Trumpa, który stwierdził, że „nadszedł czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta”. 

Chcecie ode mnie odpowiedzi jako polityka, czy merytorycznej? Jeśli merytorycznej, to taka jest moja opinia: to nie jest problem Trumpa. To naród ukraiński zdecyduje, kto zostanie prezydentem Ukrainy – oświadczył Łukaszenka.

Zdaniem Łukaszenki, Donald Trump pozwala sobie na takie uwagi, ponieważ „Zełenski uzależnił się od USA i od samego Trumpa”. To kwestia danych wywiadowczych, a także dostaw broni, czyli dokładnie tego, czego Zełenski rozpaczliwie potrzebuje – tłumaczył białoruski przywódca.

Łukaszenka przypomniał również, że Wołodymyr Zełenski deklarował, iż będzie sprawował urząd prezydenta tylko przez jedną kadencję. Obietnic trzeba dotrzymywać. Czas udać się do urn. W tej kwestii Trump ma rację: jeśli coś obiecasz, musisz dotrzymać słowa. Nie ma jednak potrzeby dyktowania czegokolwiek, Trump nie powinien narzucać Ukrainie, co ma robić – zaznaczył.

Zełenski jest gotowy przeprowadzić wybory, ale…

W odpowiedzi na słowa Trumpa, prezydent Ukrainy podkreślił, że wybór głowy państwa należy wyłącznie do narodu ukraińskiego. Zełenski zaznaczył, że jeśli Rosja wprowadziłaby całkowite zawieszenie broni na 60 dni, Ukraina zorganizowałaby wybory prezydenckie.


Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina Alaksandr Łukaszenka

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