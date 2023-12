Pałac Buckingham opublikował w nocy z wtorku na środę wspólne zdjęcie króla Karola III, królowej Camilli oraz następcy tronu księcia Williama i jego żony księżnej Kate, które jest pośrednią odpowiedzią na przypomnianą sprawę uwag co do koloru skóry przyszłego dziecka księcia Harry'ego i księżnej Meghan.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprawa ta wróciła 28 listopada wraz z ukazaniem się w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach książki "Endgame" Omida Scobiego. W jej holenderskiej edycji ujawniono - zapewne wskutek błędu wydawniczego - kto miał wyrażać obiekcje co do koloru skóry Archiego. O tym, że takie uwagi padły ze strony kogoś w rodzinie królewskiej powiedzieli Harry i Meghan w marcu 2021 r. w głośnym wywiadzie udzielonym amerykańskiej dziennikarce Oprah Winfrey. Nie wskazali wówczas o kogo chodzi, choć zastrzegli, że nie byli to ani królowa Elżbieta II, ani jej mąż, książę Filip.