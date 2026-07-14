Żar ogarnia Amerykę. Ponad 100 mln ludzi w strefie zagrożenia

RMF24

Ponad 100 milionów Amerykanów mogą dotknąć w tym tygodniu wyjątkowe upały. Ich fala rozciąga się od Los Angeles po Boston. W wielu miejscach padły historyczne rekordy temperatur.

Rekordowe temperatury na zachodzie USA

ABC News podała, że wstępny pomiar temperatury maksymalnej w Salt Lake City, w stanie Utah, wyniósł około 43 stopnie Celsjusza, co oznacza pobicie historycznego rekordu 42 stopni Celsjusza odnotowanego wcześniej w latach 1960, 2002, 2021 oraz dwukrotnie w 2022 roku. Pomiary temperatury w tym mieście prowadzone są od 1874 roku.

W Billings w stanie Montana w niedzielne popołudnie odnotowano temperaturę maksymalną około 44 stopnie Celsjusza, bijąc historyczny rekord 42 stopni Celsjusza z 14 lipca 2002 roku.

W Miles City (Montana) temperatura wzrosła w niedzielę do wstępnego poziomu około 46 stopni Celsjusza, również bijąc historyczny rekord 44 stopni Celsjusza ustanowiony 26 czerwca 2012 roku.

Dla porównania najwyższa temperatura w historii stanu Montana wyniosła około 47 stopni Celsjusza. Odnotowano ją w miejscowości Medicine Lake 5 lipca 1937 roku oraz w Glendive 20 lipca 1893 roku. Nad obszarem Wielkich Równin (Northern Plains) uformowała się tzw. kopuła ciepła, przynosząc ekstremalne temperatury i wysoką wilgotność powietrza w północnej części USA.

Alerty i ostrzeżenia obejmują kolejne stany

Dla Minneapolis w stanie Minnesota obowiązuje ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami, ważne do czwartku. Przewiduje się, że wskaźnik odczuwalnej temperatury może osiągać w ciągu dnia poziom około 38 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami wydano też dla obszarów rozciągających się od Utah aż po Górny Półwysep Michigan.

W Utah, w miejscach takich jak Zion Canyon, odczuwalna temperatura miała sięgać w poniedziałek około 43 stopni Celsjusza, podczas gdy w Salt Lake City i Billings słupki rtęci przekroczą 38 stopni Celsjusza. Dla Fargo w Dakocie Północnej wydano ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami w związku z przewidywanym wskaźnikiem odczuwalnej temperatury sięgającym około 43 stopni Celsjusza – zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek.

Fala upałów dociera na północny wschód

We wtorek Detroit w stanie Michigan jest objęte ostrzeżeniem przed ekstremalnymi upałami, indeks ciepła wynosi około 42 stopnie Celsjusza. Na północnym wschodzie we wtorek ma rozpocząć się fala upałów, z trzema lub więcej dniami z temperaturami powyżej 32 stopni Celsjusza w Nowym Jorku, Filadelfii i Waszyngtonie.

Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje co najmniej we wtorek i środę w większości północnego wschodu z powodu spodziewanych indeksów ciepła w okolicach 38 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie we wtorek będzie najgoręcej, z indeksem ciepła od 38 do 40 stopni Celsjusza na obszarach od Rochester przez Albany do Bostonu. Z kolei na terytorium od Nowego Jorku do Waszyngtonu będzie prawdopodobnie najgoręcej w środę, z indeksami ciepła w okolicach 38 stopni Celsjusza w Nowym Jorku i około 41 stopni Celsjusza w Waszyngtonie.

Upały utrzymają się także w Kalifornii

Na zachodzie, w południowej Kalifornii, do czwartku obowiązują alerty przed upałami. Temperatury sięgną od 29 do 32 stopni Celsjusza w dolinach przybrzeżnych i do 41 stopni Celsjusza w dolinach wewnętrznych do wtorku. Środa i czwartek będą bardziej gorące, z temperaturami w centrum Los Angeles sięgającymi 32–35 stopni Celsjusza, a w dolinach wewnętrznych do 41 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i tornadami

ABC News, powołując się na meteorologów, podała, że napędzane ekstremalnym upałem i wilgotnością powietrza oraz opadającym frontem atmosferycznym znad Kanady gwałtowne burze mogą powodować niszczycielskie wiatry o prędkości ponad 110 km/h oraz grad wielkości piłek pingpongowych. Jedno lub dwa silne tornada mogą się przemieścić nad północną Nową Anglię.

We wtorek po południu i wieczorem od północno-wschodniego Nowego Jorku przez północny Vermont, północny New Hampshire i północny Maine obowiązuje poziom zagrożenia w skali 3 z 5. Obejmuje on Burlington w Vermont, Caribou w Maine, Colchester w Vermont oraz Plattsburgh i Massena w Nowym Jorku.