Propagator teorii spiskowych Alex Jones musi zapłacić łącznie 965 mln dolarów rodzinom ofiar masakry w szkole Sandy Hook w Newtown - zdecydowali ławnicy w sądzie w stanie Connecticut. Jones twierdził, że strzelanina była mistyfikacją, a rodzice zamordowanych dzieci aktorami.

Sprawca masakry w Sandy Hook zamordował 26 osób, w tym 20 dzieci / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Ława przysięgłych zdecydowała, że Alex Jones - gospodarz programu radiowego i internetowego show Infowars, a także sprzedawca suplementów diety - musi wypłacić odszkodowania kilkunastu osobom, które go pozwały. Wysokość odszkodowań wynosi od 28 do 120 mln dolarów. W sumie to 965 mln dolarów.

Do masakry w szkole podstawowej w Sandy Hook doszło w 2012 r. Sprawca zamordował 26 osób, w tym 20 dzieci.

Jones przez lata utrzymywał, że masakra była sfingowana, by odebrać Amerykanom prawa do posiadania broni. Twierdził, że rodzice dzieci byli wynajętymi aktorami. W wyniku głoszonych kłamstw rodzice byli wielokrotnie nękani i zastraszani przez zwolenników teorii Jonesa.

Adwokat poszkodowanych twierdził podczas procesu, że rozpowszechnianie pomówień dało Jonesowi wymierne korzyści finansowe. Zwiększał bowiem tym samym ruch na prowadzonym przez siebie portalu.

Jones ostatecznie przyznał, że doszło do masakry w Newtown. Podczas procesu odmówił jednak przeproszenia ofiar. Twierdził, że sam jest ofiarą politycznych prześladowań.

Jest to już drugie odszkodowanie zasądzone przeciwko skandaliście w związku z teoriami na temat Sandy Hook. W sierpniu sąd w Teksasie rozkazał zapłatę niemal 50 mln dol. odszkodowań dla dwojga rodziców jednego z zamordowanych dzieci.