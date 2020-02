Stan pogotowia pogodowego na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. Powodem jest chmura piasku i pyłu znad Sahary, tzw. kalima (hiszp. calima) i huraganowy wiatr. Alert obowiązuje do poniedziałku.

Surferzy na Fuertaveturze / CARLOS DE SAA / PAP/EPA

Ze względu na słabą widoczność i porywy wiatru, zamknięto lotniska na Teneryfie i Gran Canarii. Ponad 230 lotów zostało odwołanych lub skierowanych na inne lotniska. Wiele dróg na Teneryfie wyłączono z ruchu. Na Gran Canarii, w okolicy Tasarte, w wyniku pożaru ewakuowano mieszkańców. Władze miasta Santa Cruz de Tenerife odwołały w nocy z soboty na niedzielę obchody karnawału i aktywowały plan alarmowy.

Kalima to chmura piasku i pyłu nad Oceanem Atlantyckim pochodząca z marokańskiej części Sahary, związana z burzami piaskowymi nad pustynią. Przechodząc nad Wyspami Kanaryjskimi, pył opada na powierzchni ziemi odkładając się pomarańczową warstwą i zmniejszając widoczność, podobnie do mgły. Powietrze staje się suche i gorące - w weekend temperatura w wielu miejscach Wysp Kanaryjskich przekroczyła 28 st. Celsjusza.



Na zdjęciach satelitarnych (satelity MODIS należącego do NASA) widać gęstą powłokę pyłu pokrywającego góry, lotniska, ulice i budynki.



Według państwowej agencji meteorologicznej AEMET, taki stan utrzyma się co najmniej do czwartku.



Lokalny rząd Wysp Kanaryjskich zalecił pozostanie w domach osobom, które cierpią na choroby dróg oddechowych. Wszyscy mieszkańcy powinni zamknąć drzwi i okna domów, usunąć z balkonów wszelkie przedmioty, pić dużo płynów i nie uprawiać sportów na otwartej przestrzeni. Osoby chore powinny zażywać leki i w razie złego samopoczucia zgłosić się do lekarza.



Oprócz kalimy, lokalne władze ostrzegły także przed silnym, huraganowym wiatrem, dochodzącym w porywach do 150 kilometrów na godzinę. Na Teneryfie wiele dróg zostało zamkniętych dla ruchu, a na pozostałych kierowcy powinni jeździć tylko w przypadkach absolutnej konieczności: ostrożnie i przy włączonych światłach.



Na Gran Canarii lokalne władze ostrzegły na Twitterze przed groźbą rozprzestrzenienia się pożaru w suchym i gorącym powietrzu.



Na całych Wyspach Kanaryjskich zaostrzono środki bezpieczeństwa, a sytuacja pogodowa jest stale monitorowana.