Zamieszki na derbach Glasgow. Jest reakcja władz ligi szkockiej

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Wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu Glasgow i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu piłkarskiego w Szkocji będą odbywać się bez udziału kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejszej liga - Scottish Professional Football League, w uzgodnieniu z klubami.

Tymczasowe porozumienie jest następstwem niezależnej analizy wydarzeń związanych z ćwierćfinałem Pucharu Szkocji pomiędzy tymi drużynami na stadionie Ibrox (obiekt Rangers) 8 marca, a także późniejszych rozmów z udziałem SPFL, obu klubów i szkockiej policji.

Zamieszki na derbach Glasgow

Derbowy mecz został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszek, po tym jak Celtic wygrał w rzutach karnych po bezbramkowym remisie. Rzucano m.in. racami, doszło do przepychanek.

Policja i stewardzi musieli utworzyć specjalny kordon, aby nie dopuścić do eskalacji i przywrócić porządek. Zawodnicy pospiesznie opuścili boisko.

Gorąco na derbach Glasgow. Doszło do zamieszek ​Po ćwierćfinałowym meczu o Puchar Szkocji, w którym piłkarze Glasgow Rangers przegrali w rzutach karnych z lokalnym rywalem - Celtikiem - doszło do zamieszek. Kibice obu zwaśnionych ekip wbiegli na murawę. Musiała interweniować policja, a szkocka…

Piątkowa decyzja oznacza, że Celtic i Rangers nie mogą liczyć na doping swoich kibiców z sektorów gości w meczach szkockiej ekstraklasy oraz w spotkaniu Pucharu Ligi Szkockiej na stadionie Ibrox 13 września. Podobnie będzie, jeśli odwieczni rywale spotkają się w rozgrywkach o Puchar Szkocji.

Władze Scottish Professional Football League podkreślają, że bezpieczeństwo i ochrona pozostają priorytetem. Jednocześnie sugerują, że ustalenia mogą zostać zmienione, jeśli okoliczności ulegną istotnej zmianie w trakcie sezonu.

Old Firm, czyli piłkarska bitwa o Glasgow

Derby Glasgow, czyli Old Firm, których historia sięga 1888 roku to jedna z najstarszych i najbardziej zaciętych rywalizacji w światowej piłce nożnej, a historię tych potyczek kształtowały podziały polityczne i religijne.