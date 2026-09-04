Zamieszki na derbach Glasgow. Jest reakcja władz ligi szkockiej

Tymczasowe porozumienie jest następstwem niezależnej analizy wydarzeń związanych z ćwierćfinałem Pucharu Szkocji pomiędzy tymi drużynami na stadionie Ibrox (obiekt Rangers) 8 marca, a także późniejszych rozmów z udziałem SPFL, obu klubów i szkockiej policji.
Zamieszki na derbach Glasgow
Derbowy mecz został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszek, po tym jak Celtic wygrał w rzutach karnych po bezbramkowym remisie. Rzucano m.in. racami, doszło do przepychanek.
Policja i stewardzi musieli utworzyć specjalny kordon, aby nie dopuścić do eskalacji i przywrócić porządek. Zawodnicy pospiesznie opuścili boisko.
Piątkowa decyzja oznacza, że Celtic i Rangers nie mogą liczyć na doping swoich kibiców z sektorów gości w meczach szkockiej ekstraklasy oraz w spotkaniu Pucharu Ligi Szkockiej na stadionie Ibrox 13 września. Podobnie będzie, jeśli odwieczni rywale spotkają się w rozgrywkach o Puchar Szkocji.
Władze Scottish Professional Football League podkreślają, że bezpieczeństwo i ochrona pozostają priorytetem. Jednocześnie sugerują, że ustalenia mogą zostać zmienione, jeśli okoliczności ulegną istotnej zmianie w trakcie sezonu.
Old Firm, czyli piłkarska bitwa o Glasgow
Derby Glasgow, czyli Old Firm, których historia sięga 1888 roku to jedna z najstarszych i najbardziej zaciętych rywalizacji w światowej piłce nożnej, a historię tych potyczek kształtowały podziały polityczne i religijne.