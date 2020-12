Bernd W. - mężczyzna, który wjechał w ludzi na deptaku w niemieckim Trewirze, najprawdopodobniej miał problemy z alkoholem. W dniach poprzedzających atak mieszkał w samochodzie. Dziś sąd zdecyduje, czy trafi do aresztu, czy do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Według informacji dziennika "Bild", sprawca urodził się i dorastał w Trewirze. Z wykształcenia jest elektrykiem. Był przez pewien czas bezrobotny. Miał problemy z alkoholem. Zdaniem świadków, mężczyzna upijał się często w barze z przekąskami w pobliżu swojego mieszkania:

Cytat Był z nami w sobotę. A wczoraj wrócił, żeby zapłacić za kebab - relacjonował w rozmowie z dziennikiem Bild, właściciel baru, Arif E.

W mediach społecznościowych obrażał policję i prokuraturę w Trewirze. Tam też zamieszczał zdjęcia i swoje ulubione powiedzenie: "Pospiesz się, śmierć jest blisko". Gdy wjeżdżał w ludzi na deptaku w Trewirze, był pijany. Miał 1,4 promila alkoholu we krwi. Śledczy nie wykluczają choroby psychicznej.

Wśród ofiar 9-tygodniowe dziecko

Z dotychczasowej wiedzy śledczych wynika, że 51-latek wczoraj, około 13:45 jechał strefą dla pieszych od strony bazyliki w Trewirze, przez rynek główny w kierunku bramy Porta Nigra. Celowo wjeżdżał w przechodniów. Zginęło pięć osób. 14 osób zostało rannych.

Zabójca z Trewiru miał problemy z alkoholem / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Oprócz dziewięciotygodniowego dziecka ofiarami śmiertelnymi są trzy kobiety w wieku 25, 52 i 73 lata oraz 45-letni ojciec dziecka. Wszyscy pochodzą z Trewiru. Matka dziecka przeżyła. Wraz z półtorarocznym synem trafiła do szpitala. Auto, którym wjeżdżał w ludzi - Land Rover - był pożyczony od przyjaciela. Dziś sąd zadecyduje czy 51-latek powinien trafić do aresztu czy do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Cytat Wiadomość z Trewiru bardzo mnie zasmuca (...) Moje kondolencje kieruję do krewnych ludzi, którzy zostali tak nagle i gwałtownie wyrwani z życia - przekazała kanclerz Angela Merkel w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze

Wszystkie flagi w Nadrenii-Palatynacie na znak żałoby zostały opuszczone do połowy masztu.