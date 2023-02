Do ataku doszło w czasie narastających napięć w regionie, kiedy izraelskie wojsko kontynuuje działania antyterrorystyczne na Zachodnim Brzegu. Są one reakcją na serię ataków, które doprowadziły w 2022 roku do śmierci 31 Izraelczyków. Siedmiu kolejnych zginęło w strzelaninach w styczniu 2023 roku.

W 2022 roku zginęło również 171 Palestyńczyków, a od początku bieżącego roku - 42. Wielu z nich straciło życie podczas ataków na Izraelczyków lub starć z siłami bezpieczeństwa. Cześć z nich była przypadkowymi ofiarami.