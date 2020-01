Dwoje dzieci zginęło, a dziewięć osób dorosłych zostało rannych we wtorek w wyniku wybuchu dwóch bomb w mieście Mazar-i Szarif, stolicy prowincji Balch na północy Afganistanu. Ładunki eksplodowały niemalże jednocześnie - poinformowały lokalne władze.

Wśród rannych osiem osób to cywile, a jedna to członek afgańskich sił bezpieczeństwa.



Na razie nikt nie przyznał się do zamachu, ale w ostatnich tygodniach talibowie przypuszczali ataki w Balch oraz w innych regionach na północy Afganistanu.



Na początku stycznia talibscy bojownicy przyznali się do ataku na posterunek kontrolny policji w Balch, gdzie zginęło dziewięciu funkcjonariuszy.