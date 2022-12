Na polecenie prokuratury Stanów Zjednoczonych Sam Bankman-Fried, założyciel upadłej w zeszłym miesiącu giełdy handlu kryptowalutami FTX, został aresztowany na Bahamach. Aresztowanie potwierdził prokurator generalny karaibskiej wyspy, a jako przyczynę podano przestępstwa finansowe przeciwko prawom USA i Bahamów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sam Bankman-Fried we wtorek ma zostać doprowadzony do sądu w Nassau, stolicy Bahamów - poinformowała Agencja Reutera.

Spektakularny upadek założyciela giełdy FTX

Jeszcze pod koniec października majątek założyciela FTX wyceniany był na 15 mld dolarów. Już jednak 11 listopada kierowana przez niego giełda - działająca na Bahamach od 2019 r. - ogłosiła upadłość po tym, jak w trzy dni klienci wypłacili z niej 6 mld dolarów. Bankman-Fried został obwiniony wtedy o to, że próbował wykorzystać 10 mld dolarów z funduszy klientów, aby ratować upadającą giełdę.

Aresztowanie Bankman-Frieda odbierane jest jako koniec spektakularnej kariery 30-letniego przedsiębiorcy znanego pod inicjałami SBF, który często porównywany był do legendarnego inwestora giełdowego Warrena Buffeta. Jak podaje BBC, finansista stał się dobrze znany w Waszyngtonie ze wsparcia udzielanego głównie politykom Partii Demokratycznej, w tym na wsparcie działań powstrzymujących pandemię oraz na poprawę regulacji na rynku kryptowalut.

Bankman-Fried został aresztowany krótko po godzinie 18 w poniedziałek (czasu miejscowego) w luksusowym apartamencie na zamkniętym osiedlu. Prokurator generalny Bahamów poinformował, że spodziewa się ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik biura prokuratora generalnego na Manhattanie potwierdził, że Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach, ale odmówił komentarza w sprawie zarzutów. Amerykańscy prokuratorzy przekazali, że przeciwko Bankman-Friedowi gotowy jest akt oskarżenia. Według "The New York Times" byłemu szefowi FTX grozi wyrok za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stawia mu natomiast zarzuty związane z naruszeniami przepisów giełdowych.