Rosjanie uderzyli w poligon koło Kijowa. Mnóstwo zabitych i rannych

RMF24

Co najmniej 10 zabitych i około 100 rannych - to bilans rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Okazuje się, że celem Rosjan był poligon, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia.

Rosjanie przeprowadzili w piątek atak rakietowy na Kijów i obwód kijowski, wystrzeliwując - jak informuje ukraińska agencja UNIAN - około 10 hipersonicznych pocisków manewrujących 3M22 Cyrkon.

O zagrożeniu z powietrza dla stolicy Ukrainy informował przed południem jej mer, Witalij Kliczko, wzywając mieszkańców do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Samorządowiec nie podał jednak żadnych informacji na temat skutków rosyjskiego uderzenia.

Głos w sprawie rosyjskiego uderzenia zabrał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pisząc o akcji ratowniczej w obwodzie kijowskim. Ukraiński przywódca poinformował o co najmniej sześciu zabitych i „kilkudziesięciu poszkodowanych”. Nie podał jednak dalszych szczegółów.

Rosjanie uderzyli w poligon

Choć ukraińskie władze początkowo nie ujawniały, w co trafili Rosjanie i jakie były tego skutki, milczenie ze strony Kijowa przerwały ukraińskie media. Te, powołując się na Wałerija Borowika, założyciela firmy technologiczno-obronnej First Contact produkującej drony, poinformowały, że siły rosyjskie zaatakowały poligon w rejonie buczańskim.

Biznesmen przekazał, że w momencie ataku na poligonie odbywała się wystawa broni. Portal ZN.ua donosi, że w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele „ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego”, a samo miejsce było utrzymywane w tajemnicy. Ukraińska Prawda precyzuje, że wystawa została zorganizowana przez organizację „ARMADA” (Stowarzyszenie Producentów Systemów Bezzałogowych i Technologii Pokrewnych), podczas której zaprezentowano „kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej przed współczesnymi zagrożeniami powietrznymi”.

Doniesienia mediów finalnie potwierdził Kijowski Obwodowy Zarząd Wojskowy, informując, że siły rosyjskie zaatakowały „prywatny poligon, na którym odbywało się wydarzenie”. Potem komunikat w tej sprawie opublikował ukraiński prokurator generalny Rusłan Krawczenko, pisząc, że zginęło co najmniej 10 osób, a około 100 zostało rannych.

Rusłan Krawczenko przekazał również, że wszczęto śledztwo w sprawie „niewłaściwego wykonania obowiązków służbowych podczas organizacji i przebiegu wydarzenia, które doprowadziło do śmierci i innych poważnych konsekwencji”.

„Wojna nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje zarządcze. Wręcz przeciwnie, wymaga maksymalnego profesjonalizmu, ostrożności i świadomości każdego kroku. Śledztwo ustali, kto podjął decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, kto uzgodnił miejsce, czas i formę jego przeprowadzenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały zapewnione i czy ryzyko zostało właściwie ocenione w warunkach stanu wojennego” – podkreślił ukraiński prokurator generalny.

Co mówią Rosjanie?

Ani rosyjska armia, ani resort obrony w Moskwie dotychczas nie skomentowały ataku na poligon w obwodzie kijowskim. Rosyjskie media piszą jednak, powołując się na doniesienia strony ukraińskiej, że „rosyjskie siły zbrojne zaatakowały poligon, na którym zgromadzili się przedstawiciele ukraińskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego”.

Cytowane są też „lokalne grupy” w mediach społecznościowych, według których na wydarzenie moża było się zapisać przez internet, dlatego informacja o wystawie dotarła do rosyjskiego wojska.