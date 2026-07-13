Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Bruksela na wojnie z algorytmami

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie unijnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 13 lat. To odpowiedź na rekomendacje ekspertów, którzy ostrzegają przed „agresywnymi algorytmami” i negatywnym wpływem platform na najmłodszych.

O sprawie informuje „The Guardian”.

Von der Leyen ogłosiła, że projekt ustawy zostanie przedstawiony jesienią. Podkreśliła, że nie chodzi tylko o to, czy dzieci mogą mieć dostęp do mediów społecznościowych, ale o to, „czy i kiedy media społecznościowe mogą mieć dostęp do naszych dzieci”. Eksperci zalecili wprowadzenie zakazu dla dzieci poniżej 13 lat, a także ograniczenia dla innych platform, takich jak gry wideo czy chatboty AI.

Co najmniej 10 państw członkowskich UE już zapowiedziało własne ograniczenia. Francja planuje zakaz dla osób poniżej 15 lat, Hiszpania – poniżej 16 lat, a w Grecji nowe przepisy (dla dzieci do 15. roku życia) wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Estonia jako jedyna sprzeciwia się takim regulacjom, argumentując, że dzieci i tak znajdą sposoby na obejście zakazów.

Powody wprowadzenia zakazu

Eksperci wskazują, że wiek 10–13 lat to szczególnie wrażliwy okres rozwoju, a badania wykazują szkodliwy wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci. Zwracają uwagę na uzależniające mechanizmy, takie jak niekończące się scrollowanie, automatyczne odtwarzanie filmów czy spersonalizowane powiadomienia.

Panel ekspertów zaleca także brak korzystania z ekranów przez dzieci poniżej 3 lat (poza rozmowami wideo czy oglądaniem zdjęć rodzinnych), a dla dzieci w wieku 3–12 lat – ograniczony czas korzystania z internetu pod nadzorem dorosłych.

Projekt unijnego prawa będzie musiał zostać zatwierdzony przez większość państw członkowskich oraz Parlament Europejski. Komisja Europejska już prowadzi postępowania wobec Meta (Facebook, Instagram) i TikToka w związku z zarzutami dotyczącymi uzależniającego charakteru ich aplikacji.