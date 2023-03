Dziennik po raz kolejny odrzucił oskarżenia wobec Gershkovicha dotyczące szpiegostwa. "Władze (w Moskwie) ściśle monitorują reporterów zagranicznych w Rosji, a Gershkovich pracował tam przez lata", tak więc "gdyby FSB faktycznie sądziła, że jest on szpiegiem, to wydaliłaby go dawno temu" - oświadczyła redakcja.

"WSJ" przypomina także, że ostatnim dziennikarzem amerykańskim, któremu władze w Moskwie zarzuciły szpiegostwo, był w 1986 roku Nicholas Daniloff; incydent ten wydarzył się pod koniec zimnej wojny.

31-letni Gershkovich, obywatel USA pochodzący z Rosji, został w środę zatrzymany w Jekaterynburgu na Uralu, zaś w czwartek formalnie aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Biden do Rosjan: "Wypuśćcie go"

Prezydent USA Joe Biden stwierdził w piątek, że nie ma planów wydalenia rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na aresztowanie korespondenta "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha pod zarzutem szpiegostwa. Jednocześnie wezwał Rosję do uwolnienia dziennikarza.

To nie jest w tej chwili nasz plan - powiedział Biden w odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wydalić rosyjskich dyplomatów i dziennikarzy. Pytany o jego przesłanie dla Rosji w związku z postawieniem zarzutów Gershkovichowi, odparł: "wypuśćcie go".