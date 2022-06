Po kilku godzinach zakończyła się akcja policji i antyterrorystów w Saarbruecken na zachodzie Niemiec. 67-letni myśliwy, który w piątek rano zabarykadował się w swoim mieszkaniu, odmawiając oddania broni, i strzelał przez okno do policjantów, został znaleziony martwy - informuje portal dziennika "Bild".

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Mężczyzna miał zapowiadać już wcześniej, że nie zwróci broni dobrowolnie, był znany władzom z powodu naruszenia ustawy o broni, a także brutalnych gróźb - dowiedział się "Bild". Był myśliwym, miał w domu co najmniej 20 sztuk broni i amunicję.

W piątek rano przedstawiciele policyjnego wydziału ds. broni przybyli do mieszkania 67-latka, wobec którego sąd zadecydował o natychmiastowym odebraniu broni i amunicji po tym, jak w trybie natychmiastowym odebrano mu uprawnienia do posiadania broni.

67-latek postrzelił jednego z funkcjonariuszy, inny został raniony odłamkami szkła. Ponieważ strzelec zabarykadował się w swoim mieszkaniu, policja wezwała dodatkowe posiłki, a dom otoczyli snajperzy.

Akcja służb trwała blisko sześć godzin. Ok. godz. 14:20 policja poinformowała na Twitterze, że "nie ma już zagrożenia", funkcjonariusze po wejściu do mieszkania sprawcy znaleźli go martwego.