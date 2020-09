41-letni ojciec pięciorga dzieci Daniel Prude przestał oddychać podczas zatrzymania przez policjantów w Rochester pod Nowym Jorkiem. Został przewieziony do szpitala, gdzie po tygodniu zmarł. Amerykańskie media wracają do zajścia z marca tego roku. Teraz ujawniono nagranie z kamerki przyczepionej do policyjnego munduru. Widać na nami, jak funkcjonariusze zarzucili mężczyźnie na głowę worek, powalili na ziemię i przyciskali przez 2 minuty. To kolejny przypadek upublicznienia tego, jak policja traktuje Afroamerykanów w trakcie zatrzymania.

