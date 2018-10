Thomas Markle o tym, że jego córka spodziewa się dziecka, usłyszał z radia, kiedy jechał samochodem. "Pierwsze o czym pomyślałem to o chwili, kiedy trzymałam ją w ramionach tuż po narodzinach 37 lat temu" - powiedział ojciec księżnej Meghan w rozmowie z brytyjską gazetą "Daily Mail".

/ CRAIG GOLDING / PAP/EPA

W ekskluzywnym wywiadzie dla "Daily Mail" 74-letni Thomas Markle opowiedział o tym, jak dowiedział się, że zostanie dziadkiem.

Stał w korku niedaleko granicy amerykańsko-meksykańskiej. Miał włączone radio i wiadomościach podano informację, że brytyjski książę Harry i jego żona Meghan zostaną rodzicami.

Moje serce wypełniła miłość i radość. Dziecko to szczęście i już nie mogę się doczekać małej Meghan albo małego Harry’ego - oświadczył.

Thomas Markle dodał, że pierwsze co przyszło mu na myśl, to wspomnienie sprzed 37 lat, kiedy 4 sierpnia 1981 roku wziął w ramiona nowo narodzoną córkę. Jak twierdzi, była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Wiadomość o ciąży mnie nie zaskoczyła. Meghan uwielbia dzieci. Ona i Harry od samego początku mówili, że chcą założyć rodzinę - powiedział i dodał, że Meghan będzie wspaniałą matką.

(j.)