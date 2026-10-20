Wystarczyło jedno ładowanie baterii. Ogień strawił całą kuchnię w kilka minut

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Wystarczyła chwila nieuwagi i jeden pozostawiony w gniazdku do ładowania akumulator, by ogień w kilka minut strawił pomieszczenie. Po groźnym pożarze domu w brytyjskim hrabstwie Leicestershire strażacy opublikowali pilny apel do użytkowników elektroniki. Poznaj najczęstsze błędy, które nieświadomie popełniamy w swoich domach, oraz proste zasady, które mogą uratować życie Twoje i Twoich bliskich.

W Ashby-de-la-Zouch w hrabstwie Leicestershire w Wielkiej Brytanii doszło do poważnego pożaru domu, którego prawdopodobną przyczyną było ładowanie akumulatora litowo-jonowego. Strażacy alarmują, że tego typu incydenty stają się coraz częstsze i apelują o ostrożność w korzystaniu z urządzeń zasilanych bateriami.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w kuchni, gdzie pozostawiony na ładowaniu akumulator litowo-jonowy najprawdopodobniej uległ awarii. Doszło do pożaru, który całkowicie zniszczył pomieszczenie.

Wezwani na miejsce strażacy musieli gasić ogień w specjalnych aparatach, chroniących drogi oddechowe. Na szczęście lokator domu zdołał opuścić budynek przed rozprzestrzenieniem się ognia.

Służby ratunkowe podkreślają, że ładowarki litowo-jonowe są obecnie powszechnie stosowane w wielu urządzeniach codziennego użytku – od smartfonów, przez laptopy, po elektryczne narzędzia czy rowery. Choć są wygodne, ich nieprawidłowe użytkowanie, uszkodzenia lub wadliwe ładowanie mogą prowadzić do poważnych zagrożeń.

Bomba zegarowa w gniazdku. Tych błędów unikaj jak ognia

Specjaliści zwracają uwagę, że wiele przypadków pożarów związanych z akumulatorami wynika z błędów użytkowników. Do najczęstszych należą:

pozostawianie urządzeń podłączonych do ładowania bez nadzoru,

używanie nieoryginalnych lub nieprzystosowanych ładowarek,

ładowanie uszkodzonych akumulatorów,

przechowywanie baterii w miejscach, które mogą zablokować drogi ewakuacyjne.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, takich jak przegrzewanie się akumulatora, puchnięcie, wydzielanie dymu, nietypowych dźwięków czy silnego zapachu, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i odłączyć je od zasilania.

Jeden ruch przed wyjściem z domu, który może uratować życie

Eksperci przypominają, że wyłączanie urządzeń elektrycznych z prądu przed wyjściem z domu to prosty sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. Wiele osób pozostawia sprzęty podłączone do gniazdek, sądząc, że wyłączenie ich przyciskiem wystarczy. Tymczasem urządzenia w stanie czuwania nadal pobierają prąd i mogą być źródłem zagrożenia.

Te urządzenia mogą spalić dom. Odłącz je, zanim wyjdziesz Wyłączanie urządzeń z prądu przed wyjściem z domu na dłuższy czas to bardzo prosty nawyk, który może uratować nasz dobytek. Pozostawienie niektórych sprzętów podłączonych do gniazdka może grozić nawet pożarem. Sprawdź, co warto odłączyć od sieci,…

Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia kuchenne, takie jak ekspresy do kawy, tostery czy czajniki elektryczne. Nawet niewielkie ilości okruchów czy resztki wody mogą doprowadzić do zwarcia, nawet kiedy sprzęt nie jest używany. Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie włączonego żelazka – to jedno z głównych źródeł domowych pożarów.

„Zużycie fantomowe” – niewidzialne ryzyko i wyższe rachunki

Warto pamiętać o zjawisku „zużycia fantomowego”, czyli poboru prądu przez urządzenia pozostawione w trybie czuwania. To nie tylko wyższe rachunki za energię, ale także ryzyko przegrzania elementów instalacji elektrycznej. Wystarczy jedna iskra, by doszło do poważnego pożaru.

Nie należy również podłączać kilku energochłonnych urządzeń do jednego gniazdka – przeciążenie może prowadzić do stopienia przewodów i niebezpiecznych zwarć.

Dekalog bezpiecznego domu: Proste nawyki na co dzień

Aby uniknąć tragedii, warto wdrożyć kilka prostych nawyków:

Regularnie kontrolować stan techniczny urządzeń, przewodów i gniazdek.

Wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy instalacji.

Stosować wyłącznie oryginalne ładowarki i akumulatory od sprawdzonych producentów.

Nie ładować urządzeń bez nadzoru i nie przechowywać ich w miejscach blokujących wyjścia.

Odłączać sprzęty od prądu przed dłuższą nieobecnością.

Dbanie o bezpieczeństwo elektryczne w domu to nie tylko ochrona majątku, ale przede wszystkim troska o życie i zdrowie domowników. W obliczu rosnącej liczby urządzeń zasilanych akumulatorami, świadomość zagrożeń i ostrożność są ważniejsze niż kiedykolwiek.