Przez dekady było to jedyne ugrupowanie parlamentarne, które opowiadało się za przystąpieniem do Sojuszu (w najbliższych dniach Finlandia, po trwającym niespełna rok procesie akcesyjnym, ma oficjalnie zostać przyjęta do NATO). KOK będzie mieć 48 mandatów w 200-osobowym parlamencie.

Drugie miejsce w wyborach zajęła populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie" (PS) zbierając nieco ponad 20 proc.

To nasz najlepszy wynik w historii - podkreśliła przewodnicząca Riikka Purra. Po raz pierwszy partia ta otrzymała ponad 40 mandatów w Eduskuncie. Liderka Finów otrzymała osobiście najwięcej głosów w skali całego kraju - ponad 42 tys., wyprzedzając nawet niezwykle popularną premier Sannę Marin (ponad 35 tys.).

Premier Sanna Marin przyznaje się do porażki

Socjaldemokratyczna premier Finlandii, 37-letnia Sanna Marin przyznając się do porażki w niedzielnych wyborach parlamentarnych powiedziała: "Gratulacje dla zwycięzcy wyborów, gratulacje dla Koalicji Narodowej, gratulacje dla Finów, demokracja przemówiła".