Winiety, które uprawniają do korzystania ze szwajcarskich autostrad i dróg szybkiego ruchu, będą od 1 sierpnia dostępne również elektronicznie. Będą w tej samej cenie, jak te w formie naklejki na przednią szybę auta: 40 franków szwajcarskich.

Za jazdę w Szwajcarii bez ważnej winiety grozi mandat w wysokości 200 franków szwajcarskich / Shutterstock

E-winietę będzie można nabyć od 1 sierpnia na stronie www.e-vignette.ch Federalnego Urzędu Ceł i Bezpieczeństwa Granic (BAZG).



Winiety w tradycyjnej formie naklejki nadal będą dostępne, m.in. na stacjach benzynowych, w kioskach, sklepach, bankach i na pocztach.



Nowa winieta będzie przypisana do numeru rejestracyjnego samochodu. Jej koszt, tak jak tej tradycyjnej, to 40 franków szwajcarskich dla aut osobowych, motocykli i kamperów. Ważna będzie od momentu zakupu do końca stycznia kolejnego roku.



Za jazdę w Szwajcarii bez ważnej winiety grozi mandat w wysokości 200 franków szwajcarskich (około 920 złotych). Do tego dochodzi jeszcze koszt zakupu winiety.