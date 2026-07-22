Wojsko Unii Europejskiej zatrzymało tankowiec floty cieni

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Unia Europejska zwiększa presję na rosyjską flotę cieni, wykorzystywaną do obchodzenia międzynarodowych sankcji. 20 lipca tankowiec Mv South Star, podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą, został skontrolowany przez siły uczestniczące w operacji Irini – poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Operacja Irini to wojskowa misja Unii Europejskiej prowadzona na Morzu Śródziemnym. Jej głównym zadaniem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii.

W marcu 2025 roku mandat operacji został przedłużony do 31 marca 2027 roku i rozszerzony o nowe zadanie: zwiększanie świadomości sytuacyjnej na morzu (MSA), w tym monitorowanie zagrożeń dla infrastruktury morskiej i innych nielegalnych działań.

W ramach tych działań 20 lipca siły uczestniczące w operacji przeprowadziły kontrolę tankowca Mv South Star, podejrzewanego o naruszenie międzynarodowego prawa morskiego i pływanie pod fałszywą banderą.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że każdy nielegalny rejs wspiera rosyjską machinę wojenną. „Nasze sankcje wspieramy działaniami na morzu” – napisała Kallas w serwisie X.

Rozszerzenie działań – operacja Atalanta

W tym tygodniu państwa członkowskie UE zatwierdziły także rozpoczęcie przez siły UE w ramach operacji Atalanta kontroli bandery statków podejrzewanych o przynależność do rosyjskiej floty cieni. Atalanta to pierwsza morska operacja wojskowa Unii Europejskiej, uruchomiona w 2008 roku, pierwotnie w celu walki z piractwem u wybrzeży Somalii oraz ochrony statków przewożących pomoc humanitarną.

Według Kallas, decyzja ta ma zwiększyć skuteczność działań wymierzonych w rosyjską flotę cieni, wykorzystywaną do obchodzenia sankcji na eksport rosyjskiej ropy.

„Flota cieni” to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, często należących do nieprzejrzystych struktur właścicielskich i operujących pod zmieniającymi się banderami. Według państw zachodnich statki te pomagają Rosji utrzymywać przychody z eksportu surowców mimo sankcji nałożonych po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

W maju 2026 roku, na podstawie uprawnień przyznanych przez UE, operacja Irini przeprowadziła pierwszą inspekcję tankowca podejrzanego o pływanie pod fałszywą banderą, zgodnie z art. 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).