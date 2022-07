W wojnach gangów w Port-au-Prince, stolicy Haiti, zginęło w ostatnim czasie 209 osób w ciągu 10 dni. Prawie połowa z nich nie miała powiązań ze zorganizowaną działalnością przestępczą - poinformowało w najnowszym raporcie ONZ.

Port-au-Prince, Haiti / Shutterstock

Walki między członkami zwaśnionych gangów toczą się o gęsto zaludnioną dzielnicę Cite Soleil. Między 8 a 17 lipca każdego dnia zamordowano w stolicy Haiti średnio 21 osób. Oznacza to jedną śmierć co 68 minut. Łącznie 471 osób zostało zamordowanych, rannych lub uznanych za zagubionych, a 140 domów zniszczono lub doszczętnie spalono. Około 3 tys. mieszkańców zostało zmuszonych do ucieczki. Wielu nie ma do czego wracać, a inni nie mają odwagi opuścić swoich domów z obawy, że zostaną zabici przez zbłąkane kule.

Epidemia przemocy wybuchła w Republice Haiti po zabójstwie prezydenta Jovenela Moise'a, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku, ale osiągnęła nowy poziom od czasu bitwy, która wybuchła 8 lipca między dwiema organizacjami przestępczymi, znanymi jako G9 i G-Pep - wyjaśniło BBC. Po śmierci Moise'a kryzys społeczno-ekonomiczny w zamieszkanym przez prawie 12 mln osób karaibskim kraju nieustannie się zaostrzał wraz ze wzrostem liczby porwań dla okupu, gwałtów i napadów z bronią w ręku. Według danych ONZ między styczniem a majem 2022 roku 540 osób w całym kraju zostało porwanych a ponad 780 zamordowanych.

Jeden z młodych mieszkańców Brooklynu, części rozległej dzielnicy Cite Soleil, która została najbardziej dotknięta walkami, opisał w wypowiedzi dla ONZ jak zmieniło się jego życia od czasu wybuchu przemocy.

Idę spać i budzę się przy dźwiękach wystrzałów, to bardzo stresujące. Ale nawet, gdy strzelanina mnie przeraża, staram się używać rytmicznych dźwięków wystrzeliwanych pocisków, aby zapaść w sen. To jedyny sposób, w jaki mogę przetrwać - powiedział młody człowiek.

W związku z przerwami w dostawach paliwa, żywności i wody pitnej Światowy Program Żywnościowy i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) zaczęły dostarczać bezpośrednią pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Cite Soleil.