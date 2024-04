"I tak ktoś zachoruje"

Cytowany przez Agentstwo Andriej Ożarowski, ekspert z programu Bezpieczeństwo Odpadów Radioaktywnych Rosyjskiej Unii Społeczno-Ekologicznej, powiedział, że gdy stare wyrobiska są zalewane, to woda niesie ze sobą rozpuszczalne sole uranu do Tobołu, co doprowadzi do wzrostu liczby chorób spowodowanych promieniowaniem.

Przedostanie się uranu do organizmu człowieka wraz z wodą pitną prowadzi do napromieniowania wewnętrznego, które jest znacznie bardziej niebezpieczne niż zewnętrzne - uważa, cytowany przez Agentstwo.

Oczywiście woda rzeki Toboł znacznie rozcieńczy roztwór, a stężenia nie przekroczą żadnych przepisów. Ale i tak (...) ktoś zachoruje. Jest to absolutnie nieuniknione - dodaje.

Rosatom uspokaja

Spółki zależne Rosatomu, które wydobywają uran w obwodzie kurgańskim, zapewniły, że monitorują sytuację i woda nie zaleje studni.

Służba prasowa Rosatomu przekazała 20 kwietnia, że powódź ominęła studnie uranowe.

Agentstwo twierdzi jednak, że oświadczenia państwowej korporacji są sprzeczne z nagraniami.

Powodzie w Rosji i Kazachstanie

Zarówno południowe obwody Syberii, jak i północ Kazachstanu, od kilku tygodni walczą z rozległymi powodziami, do których doprowadził gwałtownie topniejący śnieg.

W Rosji kataklizm objął głównie obwody kurgański, tiumieński i orenburski, gdzie zginęło co najmniej pięć osób; w Kazachstanie oficjalnie siedem.

Zalanych zostało wiele miejscowości, w tym kilkusettysięczne miasta takie jak Orsk w Rosji czy Pietropawłowsk w Kazachstanie.

Eksperci twierdzą, powódź w obwodzie orenburskim jest największa od czasów prowadzenia obserwacji, a w Kazachstanie od co najmniej 80 lat.