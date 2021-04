Alessandro Bazzoni - restaurator z Werony - został omyłkowo wpisany na listę osób objętych sankcjami przez Departament Skarbu USA za czasów administracji prezydenta Donalda Trumpa. Sprawę udało się wyjaśnić po dwóch miesiącach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay / Pixabay

Włoska prasa relacjonuje, że właściciel restauracji Alessandro Bazzoni 1 lutego poszedł do swojego banku na północy Włoch, by wypłacić pieniądze. Usłyszał, że jego konto zostało zablokowane. Do banku napłynął sygnał z USA, że właściciel rachunku oskarżony jest o pomaganie władzom Wenezueli w omijaniu Waszyngtonu na handel ropą.

Okazało się, że Departament Skarbu USA chciał ukarać nazywającego się tak samo jak restaurator właściciela spółki ze Szwajcarii, zamieszanego w kontakty handlowe z Wenezuelą. Co ciekawe, Włoch trafił na czarną listę w ostatnim dniu urzędowania administracji Trumpa.

Restaurator postanowił załatwić sprawę bez pomocy prawnika

Bazzoni zgłosił się na policję w Weronie, gdzie usłyszał, że powinien wynająć prawnika do rozstrzygnięcia tego sporu. Postanowił jednak zawalczyć sam. Napisał e-maila do jednego z biur amerykańskiego rządu. Załączył dokument rejestracji firmy, numer identyfikacji podatkowej, zdjęcie dowodu osobistego oraz paszportu.

W USA skonfrontowali to z dokumentami mężczyzny nazywającego się tak, jak ja, który zresztą w ogóle nie jest do mnie podobny - relacjonował restaurator w rozmowie z mediami.

"Napisałem jeszcze raz do Amerykanów prosząc, by dali mi chociaż zieloną kartę"

Do przełomu doszło po dwóch miesiącach, 1 kwietnia. Bez żadnych listownych przeprosin amerykański rząd oddał mi normalne życie, zdejmując blokadę z mojego konta - podkreślił Bazzoni. Napisałem jeszcze raz do Amerykanów prosząc, by dali mi chociaż zieloną kartę. Zasługuję na to - dodał.