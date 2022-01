​Włoska centroprawica potwierdziła, że chce, by były premier Silvio Berlusconi został nowym prezydentem kraju. Głowę włoskiego państwa wybiera specjalne kolegium złożone z parlamentarzystów i regionalnych delegatów.

Silvio Berlusconi / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Liderzy koalicji zgodzili się, że Silvio Berlusconi jest właściwą osobą, by zasiadać na tak wysokim stanowisku w tych trudnych czasach - ogłosili liderzy centroprawicy po spotkaniu w rzymskiej willi Berlusconiego.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Liga), Giorgia Meloni i Ignazio La Russa (Bracia Włosi).

Wśród czołowych kandydatów na stanowisko prezydenta jest obecny premier i były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, nazywany również "Super-Mario". Draghi nie jest powiązany jednoznacznie z żadną siłą polityczną, więc najprawdopodobniej byłby do zaakceptowania przez większość partii. Problem jest jednak taki, że jego odejście z rządu mogłoby doprowadzić do kryzysu politycznego i przedwczesnych wyborów parlamentarnych. We Włoszech rząd jest bowiem techniczny, złożony niemal ze wszystkich największych partii.

Żadna ze stron w parlamencie nie jest w stanie przeforsować swojego kandydata na prezydenta. Centrolewicowa Partia Demokratyczna wzywała do kompromisu, wskazując, że nie poprze kogoś wywołującego tak skrajne emocje, jak Berlusconi.

Także Ruch Pięciu Gwiazd - będący największą partią w parlamencie - wykluczył poparcie dla Berlusconiego, który został skazany za oszustwa podatkowe oraz wciąż ciągną się za nim problemy związane ze słynnymi imprezami "bunga bunga".

Nowy prezydent zostanie wybrany 24 stycznia przez specjalne kolegium składające się z ponad 1000 parlamentarzystów i regionalnych delegatów. Dotychczasowy prezydent Sergio Matarella z Partii Demokratycznej jest na tym stanowisku od 2015 roku.

85-letni Silvio Berlusconi był w przeszłości trzykrotnie premierem Włoch. Poza polityką zajmować się także biznesem i jest twórcą wielkiego imperium medialnego. Jest jednym z najbogatszych Włochów. Oskarżany był o korupcję i konflikt interesów związany z prowadzeniem biznesu i byciem politykiem. Był także bohaterem wielu skandali obyczajowych.