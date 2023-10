Wstrząs sejsmiczny o sile 4 w skali Richtera zanotowano na terenie Pól Flegrejskich koło Neapolu na południu Włoch.

Solfatara, czyli rodzaj umiarkowanie gorących ekshalacji wulkanicznych, na superwulkanie Campi Flegrei / Shutterstock

Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii podał, że epicentrum znajdowało się na głębokości 3 kilometrów.

Kolejne trzęsienie ziemi nie spowodowało większych szkód oprócz oderwania się fragmentów tynku w budynkach.

Przerażeni mieszkańcy w pośpiechu opuszczali domy

Jak poinformowała agencja Ansa w Neapolu i okolicach rozdzwoniły się natychmiast telefony w centralach wszystkich służb. Dzwonili przerażeni mieszkańcy.



Wiele osób w pośpiechu opuściło swoje domy i nie chce do nich wracać.



Władze miasta Pozzuoli, położonego najbliższej epicentrum wstrząsu zaapelowały do mieszkańców, by zgłaszali ewentualne szkody straży miejskiej.

Wstrząsy w rejonie włoskiego superwulkanu

Od dłuższego czasu trwa aktywność sejsmiczna na obszarze kaldery superwulkanu, czyli zagłębienia w jego szczytowej części. Ma ona średnicę 13 kilometrów. Znajduje się pod nią wielkie jezioro płynnej magmy.



Wstrząsy budzą coraz większe zaniepokojenie ludności. W rejonie Pól Flegrejskich mieszka kilkaset tysięcy osób.



Wcześniejszy wstrząs na Polach Flegrejskich, do jakiego doszło w nocy z 26 na 27 sierpnia, miał magnitudę 4,2 i natychmiast wywołał dyskusję o konieczności zrewidowania i uaktualnienia planów ewakuacji ludności z gęsto zamieszkałego terenu wokół superwulkanu.