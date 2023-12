Kilkanaście nowych fotoradarów zostanie uruchomionych w Krakowie. Będą rejestrować prędkość pojazdów w miejscach, wskazanych przez mieszkańców i policjantów, gdzie do tej pory kierowcy rzadko ściągali nogę z gazu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Udało nam się porozumieć z policją, co do wytypowania miejsc. To bardzo różne ulice, jest ich kilkanaście. Sprawdzali je także Inspektorzy Transportu Drogowego pod kątem technicznej możliwości zainstalowania fotoradarów - powiedział Andrzej Kulig. Będą na to pieniądze, bo bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową .

Chcemy w zdecydowany sposób ograniczyć przypadki bicia rekordów prędkości i brawurowej jazdy - podkreśla wiceprezydent.

Fotoradary będą wolnostojące lub podwieszane na latarniach i nad pasami drogowymi tak, by jak najdokładniej rejestrowały prędkość samochodów.

Nowe fotoradary mają być zlokalizowane w tych miejscach:

al. Andersa - przy skrzyżowaniu z ul. Szajnowicza-Iwanowa

al. Krasińskiego - rejon posesji nr 4

al. Pokoju - rejon posesji nr 27a

ul. Botewa - rejon posesji nr 12

ul. Conrada - rejon posesji nr 20

ul. Grota-Roweckiego - rejon posesji nr 9 i 15

ul. Kobierzyńska - rejon posesji nr 100

ul. Konopnickiej - rejon posesji nr 82

ul. Nowohucka - przy moście Nowohuckim

ul. Ptaszyckiego - rejon posesji nr 25

ul. Tyniecka - rejon posesji nr 120

ul. Wielicka - rejon posesji nr 87a

ul. Zakopiańska - rejon posesji nr 200.