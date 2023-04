Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano stwierdził, że to "bardzo poważny incydent". Czas powiedzieć dosyć. Mamy do czynienia z systematycznymi aktami wandalizmu wobec naszego dziedzictwa artystycznego i kulturowego, co nie ma nic wspólnego z troską o środowisko - ocenił minister.

Sangiuliano ostrzegł, że "temu, kto niszczy nasze dobra kultury, nie ujdzie to na sucho i zostanie surowo ukarany".

Według włoskich mediów cała trójka należy do ruchu Ostatnie Pokolenie, które stoi za różnymi czynami wandalizmu i happeningami we Włoszech. Niedawno jego aktywiści oblali farbą historyczny gmach Palazzo Vecchio we Florencji. Na jego umycie zużyto 5 tys. litrów wody - podały władze miasta.