„Włączmy tryb cichy”. Papież Leon XIV apeluje o „autentyczne nawrócenie ekologiczne”

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Papież Leon XIV zaapelował o osobistą i zbiorową odpowiedzialność za środowisko naturalne. Podczas mszy w Castel Gandolfo, odprawionej we wtorek w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, mówił o potrzebie „autentycznego nawrócenia ekologicznego”.

Nabożeństwo odbyło się w watykańskiej posiadłości pod Rzymem, gdzie z inicjatywy papieża Franciszka utworzono ośrodek ekologiczny Laudato si'. Jego nazwa nawiązuje do encykliki poprzedniego papieża poświęconej trosce o wspólny dom.

Leon XIV zauważył, że otoczenie ogrodów Castel Gandolfo sprzyja kontemplacji dzieł stworzenia.

Podziwianie z zachwytem ptaków podniebnych i lilii polnych, cennych w oczach Stwórcy, prowadzi nas do zrozumienia, jak wielka jest miłość Boga do nas – powiedział.

Papież zachęcił wiernych, by choć na chwilę odsunęli codzienny zgiełk i wsłuchali się w naturę.

Włączmy „tryb cichy” dla wszystkich hałasów ludzkich dzieł, aby wsłuchać się w melodyjny głos stworzenia, w którym przemawia do nas Bóg, twórca wszystkiego – mówił.

Odpowiedzialność za świat stworzony

Leon XIV podkreślił, że troska o środowisko wymaga prawdziwej zmiany postawy. Wskazał na konieczność ochrony „pierwotnej harmonii” świata stworzonego – zarówno przez pojedyncze osoby, jak i całe wspólnoty.

Przypomniał też hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. To słowa z Księgi Izajasza: „Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy”.

Według papieża jest to wezwanie do przemieniania tego, co przynosi krzywdę i zniszczenie, w działanie służące życiu.

To, co było wykorzystywane do niszczenia, może zostać skierowane ku życiu, ku trosce o ubogich, nakarmieniu głodnych i ochronie świata stworzonego – zaznaczył.

Papież przywołał również postać świętego Franciszka z Asyżu, uznawanego za patrona ekologów i autora słynnej „Pieśni słonecznej”.

Wraz z nim pragniemy odnowić nasze zobowiązanie do życia w duchu powszechnego braterstwa i jego wspierania, gdyż jest ono nierozerwalnie związane z zadaniem ochrony świata stworzonego – powiedział Leon XIV.

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego został ustanowiony przez papieża Franciszka i jest obchodzony 1 września.