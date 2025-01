Osiem osób zmarło w Tanzanii prawdopodobnie z powodu zakażenia wirusem Marburg - ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Ryzyko rozprzestrzeniania się tej wysoce śmiertelnej choroby w tym kraju określiła jako wysokie.

Wirus Marburg (wizualizacja) / SPRINGER MEDIZIN/Science Photo Library / East News

Do 11 stycznia w dwóch dystryktach regionu Kagera na północnym zachodzie Tanzanii odnotowano dziewięć potencjalnych zachorowań na gorączkę krwotoczną wywoływaną przez wirusa Marburg.

Osiem osób zmarło, co oznacza śmiertelność na poziomie 89 proc. - czytamy w komunikacie WHO.



"Jak dotąd wiemy o dziewięciu przypadkach, w tym ośmiu osobach zmarłych. Spodziewamy się kolejnych przypadków w nadchodzących dniach, wraz z poprawą nadzoru" - napisał na platformie X dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.