Wielu zabitych w eksplozji w japońskim centrum handlowym

RMF24

We wtorek w południowej Japonii, w prefekturze Kumamoto, doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. W jednym z centrów handlowych Aeon doszło do eksplozji, w wyniku której wiele osób zostało uwięzionych, a część – jak podaje policja – jest uznawana za zmarłych. Japońska telewizja Fuji TV informuje o „wielu ofiarach”.

Jak informuje chińska agencja Xinhua, do eksplozji doszło w centrum handlowym AEON Mall Kumamoto w miejscowości Kashima, niedługo po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło region o godzinie 16:27 czasu lokalnego. Według lokalnej policji, liczba ofiar śmiertelnych może być znaczna, jednak dokładny bilans nie jest jeszcze znany. Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczo-ratowniczą w zniszczonym obiekcie, który częściowo się zawalił.

Według relacji świadków, po eksplozji w centrum handlowym Aeon nad okolicą unosiła się chmura dymu przypominająca opad wulkaniczny. To był ogromny wstrząs. Dym rozprzestrzenił się po okolicy, a wszystko wyglądało jak po wybuchu wulkanu – relacjonował jeden z mieszkańców cytowany przez agencję Reutera.

Telewizja NHK podaje, że ratownicy nie mogą dotrzeć do 20-30 pracowników centrum handlowego uwięzionych pod gruzami.

Koszmar po trzęsieniu ziemi w Japonii

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 spowodowało rozległe zniszczenia w prefekturze Kumamoto. Tysiące domów zostało pozbawionych prądu, uszkodzone zostały drogi, mosty oraz budynki. Premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała, że władze wciąż oceniają pełną skalę zniszczeń i zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz ewakuację do bezpiecznych miejsc.

Około 300 tysięcy osób zostało skierowanych do centrów ewakuacyjnych. Do pomocy skierowano 3,6 tysiąca żołnierzy, którzy wspierają akcje ratunkowe i usuwanie skutków katastrofy.

Zawieszono kursowanie pociągów, w tym superszybkich Shinkansen, a lotnisko w Kumamoto zostało zamknięte. Przerwy w dostawie prądu i awarie sieci telekomunikacyjnych zgłosiły firmy KDDI i Docomo.

Możliwe kolejne wstrząsy

Japońska agencja meteorologiczna ostrzega przed możliwością kolejnych silnych wstrząsów i osuwisk przez najbliższy tydzień. Bezpośrednio po trzęsieniu wydano ostrzeżenie przed tsunami, które jednak zostało później odwołane.

Prefektura Kumamoto już wcześniej doświadczyła tragicznych skutków trzęsień ziemi – dziesięć lat temu w podobnej katastrofie zginęło 275 osób. W wyniku wtorkowych wstrząsów uszkodzone zostały także fragmenty murów zamku w Kumamoto, jednej z największych atrakcji turystycznych miasta.