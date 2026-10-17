Wielkie manewry w Polsce. Przyjedzie co najmniej 1500 żołnierzy

RMF24

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W listopadzie w Polsce odbędą się wielkie manewry z udziałem co najmniej 1500 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Taką informację przekazał brytyjski dziennik „The Times”.

Jak informuje „The Times”, żołnierze przejdą szkolenie dotyczące wysłania europejskiego kontyngentu na Ukrainę po ewentualnym zawarciu rozejmu w wojnie wywołanej przez Rosję.

„The Times” informuje, że podczas tych manewrów żołnierze będą ćwiczyć dostarczanie paliwa, żywności i innych niezbędnych środków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona koordynacji logistycznej wojsk sojuszniczych, a więc zadaniu, które będzie kluczowe w przypadku wysłania kontyngentu na terytorium Ukrainy.

Manewry posłużą również jako środek odstraszania przed możliwym rozszerzeniem się rosyjskiej agresji poza granice Ukrainy. Według „Timesa” ćwiczenia zostały potwierdzone przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii.