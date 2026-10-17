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Wielkie manewry w Polsce. Przyjedzie co najmniej 1500 żołnierzy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (09:32)

W listopadzie w Polsce odbędą się wielkie manewry z udziałem co najmniej 1500 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Taką informację przekazał brytyjski dziennik „The Times”.

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Wielkie manewry w Polsce. Przyjedzie co najmniej 1500 żołnierzy
Zdj. ilustracyjne HANNIBAL HANSCHKE /PAP/EPA

Jak informuje „The Times”, żołnierze przejdą szkolenie dotyczące wysłania europejskiego kontyngentu na Ukrainę po ewentualnym zawarciu rozejmu w wojnie wywołanej przez Rosję.

„The Times” informuje, że podczas tych manewrów żołnierze będą ćwiczyć dostarczanie paliwa, żywności i innych niezbędnych środków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona koordynacji logistycznej wojsk sojuszniczych, a więc zadaniu, które będzie kluczowe w przypadku wysłania kontyngentu na terytorium Ukrainy.

Manewry posłużą również jako środek odstraszania przed możliwym rozszerzeniem się rosyjskiej agresji poza granice Ukrainy. Według „Timesa” ćwiczenia zostały potwierdzone przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: manewry

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