Wielkie manewry w Polsce. Przyjedzie co najmniej 1500 żołnierzy

Jak informuje „The Times”, żołnierze przejdą szkolenie dotyczące wysłania europejskiego kontyngentu na Ukrainę po ewentualnym zawarciu rozejmu w wojnie wywołanej przez Rosję.
„The Times” informuje, że podczas tych manewrów żołnierze będą ćwiczyć dostarczanie paliwa, żywności i innych niezbędnych środków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona koordynacji logistycznej wojsk sojuszniczych, a więc zadaniu, które będzie kluczowe w przypadku wysłania kontyngentu na terytorium Ukrainy.
Manewry posłużą również jako środek odstraszania przed możliwym rozszerzeniem się rosyjskiej agresji poza granice Ukrainy. Według „Timesa” ćwiczenia zostały potwierdzone przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii.