Belgijska policja interweniowała rozpraszając kilka tysięcy ludzi, którzy zgromadzili się na „imprezie” w parku w Bois de la Cambre pod Brukselą, pomimo zakazu wydanego przez władze ze względu na pandemię Covid-19.

Policjanci musieli użyć armatek wodnych / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Według AFP, spotkanie rozpoczęło się w spokojnej atmosferze w słoneczny dzień. Jesteśmy tutaj, aby bronić naszej wolności. Maski? Nie, już jej nie noszę, chcę być wolny - powiedział 18-letni licealista.



Napięcie zaczęło rosnąć wraz z pojawieniem się policyjnych furgonetek. Słychać było okrzyki: "Wolność, wolność!". Nad parkiem pojawił się policyjny helikopter.



Jak informuje AFP, przed godziną 18.00 policja wydała nakaz opuszczenia parku z powodu "nieprzestrzegania przepisów sanitarnych". Uczestnicy nielegalnej imprezy nie mieli maseczek i nie przestrzegali dystansu. Część uczestników zgromadzenia to antysystemowcy i antyszczepionkowcy. W parku pojawiła się także duża grupa młodych ludzi, zwłaszcza studentów, ale i sporo chuliganów.

Około 20 policyjnych furgonetek i kilka pojazdów wyposażonych w armatki wodne dotarło do parku, w którym zebrał się tłum. Policja użyła armatki, a także gazu łzawiącego do rozpędzenia uczestników nielegalnego wydarzenia. Wtedy doszło do starć.

W belgijskim parku zgromadziły się tłumy ludzi / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Musiała interweniować policja / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Wiele osób nie chciało opuścić parku / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Mieszkańcy protestowali przeciwko koronawirusowym obostrzeniom / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

W mediach społecznościowych pojawiły się także filmy ukazujące całe zajście.



Obecnie wydaje się, że policja rozproszyła już tłum, ale w niektórych miejscach nadal odbywają się jeszcze zamieszki. Sytuacjach, zwłaszcza w południowej części parku, jest jeszcze napięta.

Premier zniechęcał

Jeszcze w piątek premier Belgii Alexander De Croo wezwał do rezygnacji z udziału w "imprezie" zorganizowanej za pośrednictwem sieci społecznościowych w Bois de la Cambre.



Tego typu imprezy organizowane są przez niektórych w celu zdestabilizowania podejścia (do pandemii) w naszym kraju, które mimo wszystko było bardzo rozsądne i bardzo spokojne w porównaniu z innymi krajami - powiedział wówczas szef rządu.

