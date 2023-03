Uchodźcy przybyli do nas w okolicach Bożego Narodzenia, prawie nic ze sobą nie mieli, a teraz stracili nawet to, to straszne - powiedział BBC jeden z mieszkańców Midhurst. Dodał, że ukraińscy uchodźcy spędzili noc w pobliskiej restauracji i zostali już zakwaterowani w innych miejscach.



Ogień został opanowany, ale cały czas trwa akcja dogaszania pożaru. Strażacy będą zapewne pracować całą noc - przekazała straż pożarna hrabstwa West Sussex. Dodano, że na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia, ale nic nie wskazuje na celowe działanie.