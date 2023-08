114 osób zginęło, a ponad tysiąc jest zaginionych w wyniku niszczycielskich pożarów na wyspie Maui. W poniedziałek wizytę złożył tam amerykański prezydent Joe Biden.

Zdewastowana przez ogień Lahaina na wyspie Maui / PAP/Newscom

Będziemy z wami tak długo, jak trzeba, będzie z wami cały kraj. Będziemy szanować wasze święte miejsca i tradycje i odbudujemy Maui w sposób, który wy chcecie go odbudować, a nie jak chcą tego inni - powiedział Biden w centrum spustoszonej przez ogień Lahainy, byłej stolicy Królestwa Hawajów, stojąc obok 150-letniego drzewa-banianu, które przeżyło pożar.

Zostało poparzone, ale wciąż stoi. Uważam, że to potężny symbol tego, co możemy zrobić i co zrobimy, by przejść przez ten kryzys - dodał. Zapowiedział, że akcja ratowniczo-poszukiwawcza będzie trwała do skutku.