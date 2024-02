Wśród setek osób były i te, które trzymały transparenty z hasłem: "Pomóżcie Ukrainie, powstrzymajcie Putina". Obecni byli dyplomaci z wielu krajów, przedstawiciele wspólnoty rosyjskiej.

Jedna z Rosjanek przybyłych na Kapitol powiedziała dziennikarzom: "Dotarliśmy do najmroczniejszej godziny wraz ze śmiercią dysydenta Nawalnego. Dziś musimy powiedzieć, że on nie umarł, ale został zabity przez reżim". "Putin cofnął nas do przeszłości" - dodała.

Manifestacja upamiętniająca Nawalnego odbyła się też na Piazza Scala w Mediolanie, gdzie zgromadziło się kilkaset osób. W mieście tym grupa radnych złożyła wniosek o nadanie ulicy, przy której znajduje się konsulat rosyjski, imienia Nawalnego.